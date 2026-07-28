Plazo fijo: ¿cuánto se gana al invertir $600.000?

Conocé el rendimiento estimado de un depósito a 30 días y qué tasa de interés toma como referencia el cálculo.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por quienes buscan una inversión de bajo riesgo . Antes de constituirlo, es posible calcular cuánto dinero se cobrará al vencimiento según la tasa de interés que ofrece cada banco.

Sin embargo, las tasas en los últimos meses no han podido reflotar, ni igualar a los números de la inflación, por lo que se necesita números cada vez más grandes, para obtener mejores resultados.

Es una inversión bancaria en la que una persona deposita una suma de dinero durante un período determinado , que en su modalidad tradicional no puede ser inferior a 30 días . A cambio, la entidad financiera paga un interés calculado sobre el capital invertido , cuya tasa se informa antes de concretar la operación.

Una de sus principales ventajas es la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye el depósito, el ahorrista sabe cuánto dinero recibirá al vencimiento , ya que el rendimiento queda fijado por la tasa vigente. Además, puede realizarse de manera presencial o digital, dependiendo de las opciones que ofrezca cada banco .

Tomando como referencia la Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% que actualmente ofrece el Banco Nación para los plazos fijos electrónicos a 30 días, una inversión de $600.000 genera un rendimiento aproximado de $9.369,86 en concepto de intereses.

De esta manera, al finalizar el plazo el ahorrista recibirá un total cercano a $609.369,86, resultado de sumar el capital inicial más la rentabilidad obtenida. El monto puede variar si la tasa cambia antes de realizar la inversión o si se elige otra entidad financiera con una remuneración diferente.

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El valor de las tasas de los principales bancos

Desde que las tasas de interés fueron liberadas, cada banco puede definir el rendimiento que ofrece para los plazos fijos. Por ese motivo, la rentabilidad no es la misma en todas las entidades y conviene comparar las opciones disponibles antes de invertir.

Banco Provincia: 19,5%

Banco Nación: 19%

BBVA: 18,25%

Banco Macro: 18,75%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

Si bien el plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más seguras y sencillas para los pequeños ahorristas, el rendimiento dependerá de la tasa que ofrezca cada entidad al momento de realizar el depósito. Por eso, comparar las opciones disponibles y consultar los valores actualizados antes de invertir puede ayudar a obtener una mejor rentabilidad por el mismo capital.