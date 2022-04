Inversión anti inflación: cuál es la opción que crece entre los ahorristas

Los plazos fijos en general se mantuvieron casi estables, con un leve crecimiento del 0,2% mensual real. Se trató del único tipo de depósitos con crecimiento en los tres meses del año. “Esta evolución volvió a estar totalmente explicada por las colocaciones mayoristas, las cuales crecieron 1,4% mensual real y actualmente están representando un 77% de las colocaciones totales. Fueron compensadas casi en su totalidad por la caída observada en las minoristas, que se contrajeron un 4% mensual real en marzo. Esta dinámica contractiva de los minoristas se viene observando desde agosto de 2021, promediando una caída del 3% mensual real en estos 8 meses”, señala el informe.

Para Jorge Neyro, director de la consultora ACM, los plazos fijos UVA van a seguir creciendo fuertemente porque la inflación no parece que vaya a moderarse: “Dan cobertura perfecta. Por lo que, ante cualquier sorpresa inflacionaria, el depositante se siente protegido. Con los depósitos a tasa fija, dependiendo del nivel de tasa, puede pasar o no”.

El reporte de LCG señala que el volumen de depósitos privados totales en pesos se contrajo 2,4% mensual real en marzo, derivado de una actividad económica estabilizada y la aceleración inflacionaria. En términos interanuales, aumentaron 2,4%. Fue la sexta expansión anual consecutiva, aunque a tasas que se desaceleran producto de las bases de comparación crecientes.

Los depósitos a la vista continuaron en el sedero contractivo iniciado en enero al caer 4,7% mensual real en marzo. Así, en promedio, durante el primer trimestre del año, este tipo de depósitos se contrajo a una tasa del 3,9% mensual. “Ambos componentes aportaron a la caída total: las Cajas de Ahorro se contrajeron un 5,5% y las Cuentas Corrientes un 3,9% mensual real”, apuntó LCG.

En este sentido, Neyro, señaló que los depósitos a la vista probablemente no se recuperen frente a la inflación, ya que “hoy por hoy tienen un rol transaccional, no dan ningún tipo de cobertura, solamente pueden aumentar por motivos transaccionales, por lo que no veo un gran dinamismo en un entorno tan inflacionario como el que estamos pasando”.

En esta misma línea, los depósitos en dólares tuvieron una contracción del 3,1% en el primer trimestre de 2022, frente al total observado al mismo período del año pasado. Es decir, cayeron u$s494 millones. Desde julio de 2019 arrastran una caída del 52,6%: estaban en u$s32.244 millones y actualmente se encuentran en u$s16.956 millones.

Préstamos

Los créditos totales en pesos cayeron 1,1% en marzo y acumularon 12 meses en baja en términos anuales. Los préstamos a las empresas cayeron un 0,8% mensual real.

Por tercer mes consecutivo, los créditos al consumo se contrajeron en términos mensuales 1% real en marzo. La caída de los préstamos personales fue del 1,4% y de los créditos con tarjetas, del 0,9%. En este sentido, los préstamos al consumo acumulan diez meses consecutivos de retroceso.

En relación a los préstamos con garantía real, continuaron el sendero de febrero y registraron una merma del 1,8% en marzo. Los préstamos hipotecarios se contrajeron 2,8% mensual y los prendarios cayeron, luego de 20 meses, un 0,6% mensual.

Ante las expectativas de nuevos incrementos de la tasa de interés de referencia, desde LCG señalan que, esto puede traccionar un aumento de las colocaciones a plazo, pero ese incremento será marginal porque las tasas se continuarán ubicando por debajo de la inflación. Por otro lado, consideran que la suba de rendimientos tendrá un impacto sobre la ya deprimida demanda de préstamos, debido al aumento del costo del financiamiento, y una mayor inflación futura esperada de la mano con salarios que continúen por debajo de la misma será otro factor depresivo de la demanda.