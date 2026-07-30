Reforma laboral: sellan un acuerdo de productividad entre sindicato y cámaras clave vinculadas a Vaca Muerta + Agregar ámbito en









El convenio se acordó de manera directa entre ambas partes. Es uno de los ejes que impulsó el Gobierno en la reforma laboral.

Se estableció un esquema de incentivos asociados al cumplimiento de objetivos operativos previamente definidos, medibles y verificables, con el propósito de promover mejoras en la productividad, eficiencia operativa, capacitación, desempeño y seguridad de los trabajadores.

Bajo la implementación de la nueva Ley de Modernización Laboral, se logró llegar a un acuerdo de productividad negociado por un sindicato y dos cámaras del sector ligadas a Vaca Muerta.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Entre ambas partes llegaron a un acuerdo para la implementación de un Programa de Incentivo Variable por Resultados Operativos para la actividad de perforación en la Cuenca Neuquina.

Se estableció un esquema de incentivos asociados al cumplimiento de objetivos operativos previamente definidos, medibles y verificables, con el propósito de promover mejoras en la productividad, eficiencia operativa, capacitación, desempeño y seguridad de los trabajadores.

También se conformó una Comisión de Seguimiento —integrada por representantes tanto del gremio como de las cámaras—, con el objetivo de monitorear la implementación del programa y evaluar su evolución, sumado a la puesta en marcha de acciones de capacitación y desarrollo de recursos humanos para fortalecer las capacidades del sector.

Desde el Gobierno destacaron el acuerdo y señalaron que es "un paso concreto" hacia la "consolidación de un modelo de relaciones laborales orientado a promover la productividad, la competitividad, la capacitación y el empleo formal, a través del diálogo entre trabajadores y empleadores". La nueva disposición, que permite acordar convenios entre las partes de manera directa, rige en la reforma laboral que impulsó el Gobierno.