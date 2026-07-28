Salarios de metalúrgicos: cuánto cobrarán en agosto de 2026 tras el último acuerdo + Agregar ámbito en









La UOM rechazó la oferta de las cámaras empresarias y todavía no hay acuerdo salarial. En agosto continuarán vigentes las mismas escalas que en los meses anteriores.

La UOM y las cámaras empresarias mantienen abierta la negociación salarial del sector metalúrgico.

Los trabajadores metalúrgicos mantendrán en agosto de 2026 los salarios vigentes de los últimos meses, debido a que la paritaria entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias todavía no llegó a un acuerdo. Las negociaciones continúan abiertas, pero por el momento no se definieron nuevas actualizaciones.

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En la última reunión, el gremio rechazó la propuesta presentada por las empresas al considerarla insuficiente y ambas partes resolvieron continuar las conversaciones. Como todavía no existe una nueva actualización salarial, las empresas deberán liquidar los haberes de agosto con las escalas vigentes.

La discusión involucra tanto a la Rama 17 (metalmecánica) como a la Rama 21 (siderúrgica). En el caso de la actividad metalmecánica, el sindicato busca una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación, mientras que en el sector siderúrgico la negociación continúa sin un acuerdo definitivo desde junio de 2024.

Los trabajadores cobrarán agosto con las escalas vigentes ante la falta de un nuevo acuerdo paritario. Pixabay Cuánto cobran los metalúrgicos en agosto de 2026 Al no haberse firmado una nueva paritaria, las escalas salariales permanecen sin cambios.

Personal mensualizado Grupo "A" – Administrativo

Adm. 1°: $833.257,48

Adm. 2°: $924.732,49

Adm. 3°: $1.067.759,96

Adm. 4°: $1.166.170,85 Grupo "B" – Técnico Téc. 1°: $833.257,48

Téc. 2°: $924.875,28

Téc. 3°: $988.568,62

Téc. 4°: $1.121.394,56

Téc. 5°: $1.166.216,36

Téc. 6°: $1.276.880,99 Grupo "C" – Auxiliar Aux. 1°: $801.577,24

Aux. 2°: $872.358,95

Aux. 3°: $992.754,70 Personal jornalizado (por hora) Categoría General Ingresante: $4.313,43

Operario Calificado: $4.672,74

Medio Oficial: $5.036,08

Operario Especializado: $5.387,45

Operario Especializado Múltiple: $5.695,63

Oficial: $5.958,84

Oficial Múltiple: $6.418,60

Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

Oficial Múltiple Superior: $6.868,42 Además, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) continúa fijado en $1.036.390 mensuales. Las categorías salariales continúan sin modificaciones hasta que el gremio y las empresas alcancen un entendimiento. La negociación sigue abierta La UOM ratificó el rechazo a la propuesta presentada por las cámaras empresarias y acordó mantener abiertas las negociaciones para intentar alcanzar una recomposición salarial. Por el momento, no trascendieron cifras oficiales de la oferta empresarial ni del porcentaje reclamado por el sindicato. En caso de alcanzarse un acuerdo en las próximas reuniones, el incremento podría aplicarse de manera retroactiva, aunque ese punto todavía forma parte de la negociación.