Por qué algunos jubilados de la mínima sólo percibirán una suba de 2,1% en abril

Pensiones: ¿qué aumento percibirá este grupo de personas?

En tanto, las personas que cobran Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) tendrán una suba de 16,6% y las Pensiones No Contributivas (PNC) un incremento del 15,7%.

jubilados.jpg Pixabay

¿Cuándo se otorgó el 82% móvil a las jubilaciones con aportes de 30 años o más?

Los jubilados con 30 años o más de aportes no pueden cobrar menos del 82% del SMVM, ya que así lo prevé la ley 27.426 en su artículo N°5, aprobada durante la gestión de Mauricio Macri en diciembre de 2017. "El Estado nacional garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos (sin moratoria), el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil", señala la norma.

De esta manera, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y se jubilaron acudiendo a moratorias no cobran ese plus. Así como los de haberes medios y altos no cobran bonos ni ese suplemento.

Cabe destacar que, este último sector fue el que tuvo una mayor pérdida de poder adquisitivo, ya que en los últimos años para compensar la inflación se abonaron bonos, que no los recibieron.