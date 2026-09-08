Precios de autos usados en septiembre 2026: ¿cuánto cuestan los modelos más buscados?

Los modelos con mayor demanda ajustan sus números en la lista oficial de la Cámara del Comercio Automotor.

Las diferencias de equipamiento y el acceso al financiamiento son claves al momento de cerrar el precio.

El mercado de autos usados mueve más de 100.000 operaciones por mes entre particulares y agencias. Con las ventas de agosto ya definidas, la Cámara del Comercio Automotor actualizó los valores de septiembre para los modelos con mayor cantidad de transferencias.

El movimiento sigue siendo alto, aunque no todas las operaciones llegan a concretarse con facilidad. Las diferencias al tasar un vehículo usado y la falta de créditos con tasas competitivas todavía pesan en las negociaciones.

El Volkswagen Gol volvió a ser el usado más vendido, con 8.647 transferencias durante agosto. La versión 5 puertas 1.6 Trendline quedó valuada en $15.861.000. El Chevrolet Corsa, tercero en el ranking, es bastante más barato: el modelo 2016 5 puertas 1.4 Advantage tiene un precio de $9.400.000.

El Volkswagen Gol se mantiene como el más vendido, mientras las camionetas ocupan los puestos con las valuaciones más altas.

Las pickups ocupan tres lugares entre los cinco primeros. La Toyota Hilux quedó segunda y tiene el valor más alto de todo el grupo, con $22.917.000 para la cabina simple 2.4 TDi 4x2 DX 6M. La Ford Range r aparece cuarta, con $18.777.000, y la Volkswagen Amarok quinta, con $19.480.000.

Entre los autos más chicos, el Peugeot 208 5 puertas 1.6 Active cuesta $14.350.000, mientras que el Ford Ka 5 puertas 1.5 12V se ubica en $12.950.000. El Fiat Palio , que completa el ranking, tiene una referencia de $12.667.000 para el modelo 2018 5 puertas 1.4 Active.

La Ford EcoSport y el Toyota Corolla también quedaron dentro de los diez más transferidos. La primera alcanza los $18.841.000 en su versión 5 puertas 1.5 S; el sedán de Toyota, en cambio, llega a $20.956.000 para el 4 puertas 2.0 XLI M.

El año determina la base del precio, pero la versión y el equipamiento marcan la diferencia real entre dos autos del mismo modelo. Freepik

¿Cómo influyen el año y la versión en el valor final?

El año de fabricación cambia la cotización incluso cuando se trata del mismo modelo. Una unidad más nueva suele ubicarse por encima de otra anterior, aunque después entran en juego otros factores propios de cada vehículo.

La versión también pesa en el precio. El motor, nivel de equipamiento, cantidad de puertas o tipo de tracción pueden marcar diferencias importantes entre dos unidades del mismo año.

Para comparar los modelos del ranking se tomaron las versiones más económicas de 2020. En el caso del Corsa y el Palio se usaron unidades 2016 y 2018, porque ya no se fabricaban en 2020.

Recomendaciones antes de comprar un auto

Los precios de septiembre sirven como una referencia para empezar a comparar, especialmente cuando se busca alguno de los modelos que aparecen entre los más vendidos. Antes de avanzar, conviene chequear que el año y la versión del aviso coincidan con los utilizados para la valuación.

Si hay otro vehículo de por medio, la tasación puede ser uno de los puntos más difíciles de acordar. No todos los operadores ofrecen el mismo valor por un usado entregado como parte de pago y esa diferencia puede pesar bastante en la negociación.

El otro tema es el crédito. La falta de financiamiento con tasas competitivas sigue limitando parte de las compras, sobre todo cuando una porción importante del precio depende de cuotas o de algún esquema financiado.