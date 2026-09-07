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7 de septiembre 2026 - 13:59

Banco Nación lanzó nuevos créditos para comprar autos: qué tasa tienen y cuánto costarán las cuotas

Los préstamos cubren hasta el 100% del valor del vehículo, con un máximo de $100 millones, y ofrecen cuotas indexadas por UVA con un adicional del 1% anual. Los detalles, en la nota.

Banco Nación: Lanzó una línea de créditos UVA para financiar autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

Banco Nación: Lanzó una línea de créditos UVA para financiar autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

El Banco Nación amplió su oferta de financiamiento automotriz con el lanzamiento de una línea de créditos indexada por UVA dentro del programa “+Autos con BNA”, disponible a partir de este lunes 7 de septiembre.

La nueva opción, que permite financiar sin prenda y hasta el 100% del valor del vehículo (con un monto máximo de $100 millones por usuario), está destinada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios, ya sean 0km o usados de hasta 10 años de antigüedad.

Informate más

El diferencial central del esquema en UVA reside en la incorporación de un plus del 1% anual sobre la tasa, mecanismo ideado para dotar de mayor certidumbre y previsibilidad la evolución de las cuotas mensuales.

El trámite podrá realizarse en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta en todo el país, donde la solicitud y la comercialización del crédito se gestionarán de forma 100% digital, requiriendo únicamente la presentación del DNI.

El tr&aacute;mite podr&aacute; realizarse en m&aacute;s de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta en todo el pa&iacute;s.

El trámite podrá realizarse en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta en todo el país.

De este modo, la oferta del banco contempla dos modalidades: la opción en pesos tradicionales a tasa fija, con plazos de hasta 72 meses, y el nuevo esquema ajustado por UVA, que ofrece financiación de 12 a 60 meses con tasas preferenciales para clientes que acrediten sus haberes en la entidad.

Banco Naci&oacute;n: Lanz&oacute; una l&iacute;nea de cr&eacute;ditos UVA para financiar autos 0km y usados de hasta 10 a&ntilde;os de antig&uuml;edad.

Banco Nación: Lanzó una línea de créditos UVA para financiar autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

Ejemplo orientativo de financiación

A modo de ejemplo, para un crédito de $10 millones a 60 meses, la opción en UVA fija una cuota inicial estimada desde $292.656 para quienes acrediten haberes en el BNA, frente a los $424.330 de la línea tradicional en pesos. En tanto, para el resto de los clientes, la primera cuota en UVA se sitúa en $343.333, contra los $508.664 de la alternativa a tasa fija.

Desde la entidad remarcaron que estas cifras tienen carácter orientativo y quedarán supeditadas a la evaluación crediticia de cada solicitante, las condiciones vigentes al momento del trámite y la variación de los índices en la opción UVA. Asimismo, se mantiene habilitada la cláusula de tope de cuota según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Los pr&eacute;stamos cubren hasta el 100% del valor del veh&iacute;culo, con un m&aacute;ximo de $100 millones, y ofrecen cuotas indexadas por UVA con un adicional del 1% anual.

Los préstamos cubren hasta el 100% del valor del vehículo, con un máximo de $100 millones, y ofrecen cuotas indexadas por UVA con un adicional del 1% anual.

El contexto del sector automotriz

El sector automotriz experimentó un rebote intermensual en agosto impulsado por la producción, los envíos al exterior y las ventas a concesionarios. Sin embargo, si se realiza énfasis en la comparación interanual, la misma refleja la recesión en el rubro, dado que los tres frentes retrocedieron frente a agosto de 2025. En el balance enero-agosto, el renglón exportador se ubica como el único indicador en terreno positivo.

La producción nacional de vehículos alcanzó las 39.381 unidades en agosto, lo que representó una suba del 26,3% respecto de julio y una caída del 11,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el sector registró una baja del 17,1% frente a igual período de 2025.

La producci&oacute;n nacional de veh&iacute;culos mostr&oacute; una suba intermensual en agosto, pero una ca&iacute;da interanual del 11,6%, con los importados representando el 70% de los patentamientos.

La producción nacional de vehículos mostró una suba intermensual en agosto, pero una caída interanual del 11,6%, con los importados representando el 70% de los patentamientos.

Más allá del descenso en el volumen total, el sector muestra un cambio estructural cada vez más marcado: la creciente participación de vehículos importados dentro del total de ventas.

De esta manera, la composición del mercado en los últimos años se modificó de manera sostenida, y desde fines de 2024 la tendencia se aceleró, con los modelos de origen extranjero ganando protagonismo frente a los de producción local. Actualmente, los vehículos importados representan alrededor del 70% de los patentamientos en la Argentina, mientras que el 30% restante corresponde a modelos de producción nacional.

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