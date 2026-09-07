Banco Nación lanzó nuevos créditos para comprar autos: qué tasa tienen y cuánto costarán las cuotas

Los préstamos cubren hasta el 100% del valor del vehículo, con un máximo de $100 millones, y ofrecen cuotas indexadas por UVA con un adicional del 1% anual. Los detalles, en la nota.

Banco Nación: Lanzó una línea de créditos UVA para financiar autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

El Banco Nación amplió su oferta de financiamiento automotriz con el lanzamiento de una línea de créditos indexada por UVA dentro del programa “+Autos con BNA” , disponible a partir de este lunes 7 de septiembre.

La nueva opción, que permite financiar sin prenda y hasta el 100% del valor del vehículo (con un monto máximo de $100 millones por usuario), está destinada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios, ya sean 0km o usados de hasta 10 años de antigüedad.

El diferencial central del esquema en UVA reside en la incorporación de un plus del 1% anual sobre la tasa, mecanismo ideado para dotar de mayor certidumbre y previsibilidad la evolución de las cuotas mensuales.

El trámite podrá realizarse en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta en todo el país, donde la solicitud y la comercialización del crédito se gestionarán de forma 100% digital , requiriendo únicamente la presentación del DNI.

De este modo, la oferta del banco contempla dos modalidades: la opción en pesos tradicionales a tasa fija, con plazos de hasta 72 meses , y el nuevo esquema ajustado por UVA, que ofrece financiación de 12 a 60 meses con tasas preferenciales para clientes que acrediten sus haberes en la entidad.

El trámite podrá realizarse en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta en todo el país.

Banco Nación: Lanzó una línea de créditos UVA para financiar autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

Ejemplo orientativo de financiación

A modo de ejemplo, para un crédito de $10 millones a 60 meses, la opción en UVA fija una cuota inicial estimada desde $292.656 para quienes acrediten haberes en el BNA, frente a los $424.330 de la línea tradicional en pesos. En tanto, para el resto de los clientes, la primera cuota en UVA se sitúa en $343.333, contra los $508.664 de la alternativa a tasa fija.

Desde la entidad remarcaron que estas cifras tienen carácter orientativo y quedarán supeditadas a la evaluación crediticia de cada solicitante, las condiciones vigentes al momento del trámite y la variación de los índices en la opción UVA. Asimismo, se mantiene habilitada la cláusula de tope de cuota según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Los préstamos cubren hasta el 100% del valor del vehículo, con un máximo de $100 millones, y ofrecen cuotas indexadas por UVA con un adicional del 1% anual.

El contexto del sector automotriz

El sector automotriz experimentó un rebote intermensual en agosto impulsado por la producción, los envíos al exterior y las ventas a concesionarios. Sin embargo, si se realiza énfasis en la comparación interanual, la misma refleja la recesión en el rubro, dado que los tres frentes retrocedieron frente a agosto de 2025. En el balance enero-agosto, el renglón exportador se ubica como el único indicador en terreno positivo.

La producción nacional de vehículos alcanzó las 39.381 unidades en agosto, lo que representó una suba del 26,3% respecto de julio y una caída del 11,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el sector registró una baja del 17,1% frente a igual período de 2025.

La producción nacional de vehículos mostró una suba intermensual en agosto, pero una caída interanual del 11,6%, con los importados representando el 70% de los patentamientos.

Más allá del descenso en el volumen total, el sector muestra un cambio estructural cada vez más marcado: la creciente participación de vehículos importados dentro del total de ventas.

De esta manera, la composición del mercado en los últimos años se modificó de manera sostenida, y desde fines de 2024 la tendencia se aceleró, con los modelos de origen extranjero ganando protagonismo frente a los de producción local. Actualmente, los vehículos importados representan alrededor del 70% de los patentamientos en la Argentina, mientras que el 30% restante corresponde a modelos de producción nacional.