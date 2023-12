"Precios diferenciados" nace con cruces entre grandes cadenas y súper del interior

Las grandes cadenas plantean diferencias respecto del acuerdo

Sin embargo, las grandes cadenas plantean diferencias respecto del acuerdo. El planteo es que el programa genera dudas por la falta de precisión en el anuncio sobre qué productos en particular ingresarían en la canasta y que, además, cada supermercado ya lleva adelante sus propias promociones. “No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo y también nos enteramos por un comunicado”, indicó un supermercadista en diálogo con Ámbito. En el sector, consideran “poco serio” anunciar un descuento “sobre unos precios no especificados y disponibles en bocas de expendio no especificadas”.