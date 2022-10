Efecto precios: en septiembre se desplomó el consumo en los autoservicios "chicos"

Según el informe, por primera vez desde junio de 2021, en septiembre el consumo masivo registró una contracción en la comparación interanual: fue del 0,8%, para acumular en los primeros nueve meses del año una mejora del 3,2%.

“No fue una sorpresa este resultado, dado que desde hace dos meses la base de comparación es positiva y continuará de esta manera varios meses más. Por lo tanto, nos esperan períodos desafiantes para lo que resta del año”, señalan desde Scentia.

El otro aspecto destacado del informe es la diferencia que se percibió entre los distintos canales de comercialización, “dado que los Supermercados mantienen su tendencia positiva con una variación de +6% (aun comparándose con una base positiva similar a este número), mientras que los negocios de barrio mantienen un desempeño a la baja de -6,6% frente al mismo mes de 2021, comparándose con una base que ya comenzaba a ser algo negativa”.

“La explicación a esta situación tan diferente vamos a encontrarla, en gran medida, en el gap de precios que se agranda mes a mes”, señaló el director de Scentia Osvaldo Del Río, quien aclaró que esta diferencia de precios no sólo se refleja en los productos alcanzados por los programas del Gobierno, sino que es “en casi todo”.

Inflación Aceite Precios Super Góndolas Consumo La suba de precios impacta de lleno en el consumo masivo Ignacio Petunchi

Esto se refleja, también, al analizar las variaciones de las canastas de productos y cómo evolucionaron entre las cadenas grandes y los autoservicios independientes: en “alimentación”, mientras que en las grandes superficies creció 9,3% interanual en septiembre, en las más pequeñas cayó 7,7%. En el rubro “desayuno y merienda”, fue 3,8% positivo para las cadenas y caída del 7,7% los comercios de cercanía.

En cuanto a los “productos de limpieza y hogar”, fue 1,8% para unos y desplome de 12,2% para otros. Similar a lo que ocurrió en “higiene y cosmética”: mejora de 2,9% en las cadenas y derrumbe de 13,3% para los autoservicios independientes. Las “bebidas con alcohol”, crecieron 4,4% por un lado y cayeron 5,1% por otro. Sólo los “impulsivos” no se desplomaron en los comercios más chicos: presentaron una leve suba del 0,4%, contra una mejora del 11,9% en las grandes cadenas.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los autoservicios independientes registran un crecimiento del 3,3%, mientras que las cadenas tienen una mejora del 3,1%. Realidad que, de mantenerse lo que ocurrió durante septiembre, tenderá a cambiar en los próximos meses.

El informe revela, también, que durante septiembre no hubo “un comportamiento muy diferente entre las distintas áreas geográficas”. “En cuanto al precio promedio ponderado, vemos una progresión que se habla directamente con los índices de inflación que tanto afectan al bolsillo de la gente, alcanzando una variación interanual de casi 83%”, concluyó.

Precios y programas

"El consumo es el motor de la economía y el comercio su principal sostén. Mientras las ventas minoristas caen, de acuerdo a la CAME 3,5%, en los comercios minoristas tradicionales multirubros, en el consumo masivo, la situación no es mejor. Y se ha visto reflejado en los datos del INDEC de Indigencia, donde crece la cantidad de argentinos que no llegan a cumplimentar una canasta alimentaria. Los alimentos vienen teniendo una inflación promedio mensual de 6,2% en lo que va del año", señaló al respecto Damián Di Pace, director de Focus Market.

Con el objetivo de contener la suba de precios en los alimentos, el Gobierno lanzará el programa “Precios Justos”. De hecho, esta semana la Secretaría de Comercio se reunirá con directivos de los mayores fabricantes de artículos de consumo masivo para trabajar en un acuerdo para mantener fijos los precios de entre 1.200 y 1.500 productos, como alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

Si bien no está definido el plazo del acuerdo, se estima que sea de al menos 90 días, de modo de dar una mayor certidumbre de precios para afrontar los próximos meses y profundizar el esquema que actualmente otorga el programa de Precios Cuidados.

Según explicaron fuentes de la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini, se trata de "una medida excepcional" pero, en ningún caso, se trata de un congelamiento, ya que no es una imposición de un precio fijo, sino de "un acuerdo voluntario con los empresarios".