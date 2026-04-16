Los descuentos que ofrece este hipermercado según cada banco

Todos los reintegros que propone esta cadena de acuerdo al programa de beneficios ofrecidos por cada entidad bancaria.

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Cada jornada ofrece condiciones distintas que requieren verificación previa para optimizar el consumo inteligente.

Este supermercado refuerza su esquema de promociones durante abril, con beneficios asociados a bancos y billeteras digitales. La cadena mantiene ofertas tanto en tiendas físicas, como en su canal online, con una combinación de medios de pago amplía las posibilidades de ahorro .

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El consumidor encuentra rebajas en distintos rubros dentro del mismo punto de venta. La propuesta incluye productos de almacén, bebidas, carnes, lácteos y artículos de limpieza. La disponibilidad de descuentos depende del día y del método de pago elegido, por lo que la planificación semanal define el nivel de descuento alcanzado.

El contexto económico influye en la búsqueda de promociones en supermercados. Las estimaciones privadas anticipan una inflación mensual por encima del 2,5% . El uso de billeteras virtuales crece dentro de este esquema de consumo. Los usuarios acceden a reintegros y cuotas sin interés en operaciones cotidianas . Las promociones bancarias se integran como herramienta clave.

El cronograma de beneficios se organiza por día de la semana con condiciones específicas. Cada jornada concentra promociones asociadas a entidades financieras o aplicaciones. El calendario ordena las compras con foco en el ahorro de acuerdo al siguiente esquema:

El inicio de la semana presenta descuentos vinculados a bancos y programas sociales. Los beneficios se aplican en operaciones presenciales y online según el caso. Topes definidos por transacción :

Banco Columbia : 20% de descuento en tienda y online, con tope de $7.000 por operación

Beneficios Anses: 10% de descuento en tienda, con tope de $1.000 por compra

Martes

El segundo día suma promociones con tarjetas y billeteras digitales. Las condiciones incluyen topes semanales y mensuales según el medio de pago. Variedad de descuentos en plataformas online:

Tarjeta Naranja: 20% de descuento online, con tope de $8.000 por semana

Prex : 25% de descuento online, con tope de $6.000

Banco del Sol (débito): 25% de descuento en tienda y online, con tope de $5.000 mensual

Modo Banco Santa Fe: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 por semana

Miércoles

La mitad de la semana incorpora promociones con billeteras digitales y bancos públicos. Las condiciones incluyen montos mínimos en algunos casos. Descuentos sin piso y beneficios con requisitos de consumo:

Mercado Pago : 15% de descuento online sin mínimo de compra

: 15% de descuento online sin mínimo de compra Banco Nación con Modo: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 semanal y mínimo de $30.000

30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 semanal y mínimo de $30.000 Mercado Pago en tienda: 15% de descuento sin mínimo de compra

Jueves

Concentra la mayor cantidad de promociones disponibles. Las ofertas incluyen cuotas sin interés y múltiples billeteras digitales. El día reúne beneficios con topes mensuales y semanales:

Banco Galicia con Modo: 25% de descuento online, con tope de $15.000 mensual

Eminent Modo : 30% de descuento online, con tope de $20.000 mensual

Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés en tienda y online

Banco Entre Ríos con Modo: 30% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 semanal

Personal Pay: 25% de descuento en tienda con topes según nivel (Nivel 1: $6.000 / Nivel 2: $8.000 /Nivel 3: $12.000 por semana)

Prex: 20% de descuento en tienda, con tope de $6.000

Viernes

El cierre laboral de la semana mantiene promociones con bancos y fintech. Los beneficios incluyen cuotas y reintegros mensuales. Descuentos en compras generales:

Banco Columbia: 20% de descuento en tienda y online, con tope de $7.000 por transacción

Ualá : 25% de descuento en tienda y online, con tope de $10.000 mensual

Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés

Sábado

El fin de semana incorpora descuentos con bancos tradicionales y financiación. Las promociones se orientan a compras de mayor volumen:

Banco Santander con Modo: 25% de descuento en tienda y online, con tope de $20.000 mensual

Banco Galicia (Visa y Mastercard): 3 cuotas sin interés

Tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Cabal: 3 cuotas sin interés en tienda

Domingo

El último día mantiene opciones de financiación y beneficios puntuales. Las promociones se enfocan en cuotas y descuentos acotados: