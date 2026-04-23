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23 de abril 2026 - 10:51

Juicio por la muerte de Diego Maradona: vuelven a declarar Leopoldo Luque y los policías que encontraron el cuerpo

El nerocirujano comparecerá por cuarta vez en el proceso. Los oficiales también habían decalrado anteriormente.

Leopoldo Luque vuelve a declarar en el juicio por la muerte de Maradona.

Leopoldo Luque vuelve a declarar en el juicio por la muerte de Maradona.

AP

Según informaron fuentes judiciales, Luque comparecerá por cuarta vez ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en el marco del proceso que investiga las responsabilidades médicas en la internación domiciliaria del ídolo.

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Testimonios clave sobre el momento de la muerte de Diego Maradona

Durante la jornada también declararán efectivos policiales que fueron de los primeros en ingresar al domicilio del country San Andrés, en Tigre, donde murió Maradona.

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Luque comparecerá por cuarta vez.

Luque comparecerá por cuarta vez.

Uno de ellos, Lucas Rodrigo Borge, había señalado previamente que encontró al exfutbolista recostado y cubierto con una sábana: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”.

En tanto, el comisario Lucas Farías describió la escena como impactante y sostuvo que el cuerpo parecía un “bulto prominente” al momento de ingresar al lugar.

Ambos testimonios son considerados relevantes por la fiscalía para reconstruir el estado físico del paciente al momento de su fallecimiento.

El rol de Leopoldo Luque

La nueva declaración de Luque se enmarca en su estrategia de defensa, con la que busca explicar su intervención en el tratamiento médico de Maradona y deslindar responsabilidades sobre la internación domiciliaria.

El proceso judicial analiza si existieron negligencias en la atención del exjugador, especialmente en relación con las condiciones del domicilio y el seguimiento de su salud.

El testimonio de Gianinna Maradona y las próximas declaraciones

La audiencia se produce pocos días después de la declaración de Gianinna Maradona, quien brindó un testimonio de alto impacto emocional durante más de seis horas.

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Gianinna Maradona ya declaró en el nuevo proceso.

Gianinna Maradona ya declaró en el nuevo proceso.

En su relato, cuestionó duramente al equipo médico y aseguró que la vivienda no estaba en condiciones para una internación: “No había aparatología médica, ni desfibrilador, tampoco una ambulancia”. También describió el estado del cuerpo de su padre como “hinchado”, con “manos deformadas” y un abdomen que “parecía que explotaba”.

Además de los policías y Luque, se espera la participación del médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el acta de defunción, mientras que la declaración del psicólogo Carlos Díaz fue reprogramada para la próxima semana.

Con cada audiencia, el juicio suma elementos para determinar si la muerte de Maradona fue consecuencia de una cadena de responsabilidades médicas, en un proceso que mantiene en vilo a la opinión pública y al mundo del fútbol.

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