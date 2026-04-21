Descuentos en Coto hoy: qué promociones hay este martes 21 de abril y cómo aprovecharlas

Las promociones de los martes incluyen reintegros en toda la compra y beneficios para jubilados y clientes bancarios.

La cadena de supermercados Coto activan este martes 21 de abril una serie de descuentos , que combinan reintegros con billeteras virtuales, promociones bancarias y beneficios para grupos específicos como jubilados.

A diferencia de otros días, los martes se destacan por ofrecer descuentos que aplican sobre el total de la compra , sin limitarse a categorías específicas. Esto permite incluir productos que suelen quedar afuera de otras promociones, como carnes, bebidas premium o artículos de primeras marcas, lo que convierte a esta jornada en una de las más convenientes de la semana para hacer compras grandes.

Según el esquema de promociones vigente y los acuerdos con bancos y billeteras, uno de los principales beneficios de los martes es el reintegro del 20%, pagando con aplicaciones bancarias o billeteras como MODO, aplicado sobre el total del ticket. Este descuento tiene características que lo vuelven especialmente atractivo:

A esto se suman beneficios permanentes , como cuotas sin interés con ciertas tarjetas o promociones con billeteras virtuales.

25% a 30% de descuento con tarjetas de crédito o débito de bancos adheridos, dependiendo del convenio vigente

Coto.JPG

Dentro del calendario semanal de Coto, los martes se diferencian porque permiten aplicar descuentos sobre el total de la compra sin segmentación por rubros. Esto implica que productos que normalmente no entran en promociones, como cortes de carne premium o bebidas de primeras marcas, pueden incluirse dentro del ahorro.

Es por esto que muchos consumidores eligen este día para realizar compras grandes ya que el reintegro representa un ahorro significativo en el ticket final. Por otro lado, al tratarse de un descuento sobre el total, se puede combinar con otras ofertas ya aplicadas en góndola, lo que incrementa el beneficio final.

Si bien el descuento aplica a toda la compra, hay categorías donde el impacto es mayor. Productos de alto valor como carnes, vinos o artículos de limpieza en pack suelen generar un mayor ahorro en términos absolutos.

También continúan vigentes descuentos en productos seleccionados que pueden alcanzar hasta el 30% en alimentos, bebidas y artículos de limpieza, dependiendo del stock y la sucursal.

Supermercado Gentileza - Freepik

Cómo aprovechar al máximo las promociones de Coto

Para obtener el mayor beneficio este martes, es clave elegir correctamente el medio de pago. En general, las promociones más fuertes requieren el uso de billeteras virtuales o apps bancarias, por lo que es importante verificar que la tarjeta esté asociada correctamente.

También conviene revisar los topes de reintegro y los montos mínimos de compra, ya que estos factores determinan la capacidad de ahorro. En muchos casos, superar el monto mínimo permite acceder a descuentos más significativos.

Otro punto importante es que algunos beneficios se acreditan en el resumen de la tarjeta o como devolución posterior, por lo que no siempre se reflejan en el ticket al momento de pagar.

coto.webp

El sistema de promociones de Coto se caracteriza por variar según el día de la semana, con beneficios específicos que apuntan a distintos perfiles de consumidores. Mientras los lunes suelen enfocarse en tarjetas de crédito, los martes se consolidan como el día de los reintegros generales. Esta dinámica obliga a los clientes a planificar sus compras para aprovechar las mejores oportunidades y reducir el gasto en el supermercado.

En conclusión, este martes 21 de abril se presenta como una de las jornadas más convenientes para quienes buscan maximizar el ahorro, especialmente en compras grandes o en productos que no suelen estar incluidos en promociones tradicionales.