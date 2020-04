Qué se puede hacer con el potencial ahorro en el pago de deuda

"Será una reducción de capital de US$ 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita de 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita de intereses del 62%", puntualizó Guzmán, luego de remarcar: "Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023".