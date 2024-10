Proliferan las ferias americanas en el AMBA por la recesión y los elevados precios de la ropa

En esa línea, las ventas minoristas descendieron 5,2% en septiembre frente al mismo mes del año pasado y la retracción acumulada en el año fue del 15% , según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . El sector textil e indumentaria sufrió una caída más pronunciada: del 5,4% interanual y del 3,2% frente al mes previo .

“Se compró lo necesario, las ofertas tuvieron poco atractivo a pesar de ser muy generosas. Se observó poca predisposición a adquirir productos fuera de las necesidades más urgentes”, destacó el informe de la CAME .

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este tipo de ferias, que arrancaron siendo marginales, hoy están en ascenso. “No hay lugar, hay que ir muy temprano” , señaló a Ámbito Wanda, una de las jóvenes que va a vender a la zona de Ingeniero Budge . Sobre el método de utilización del lugar, explicó que no es como en otras ferias donde hay puestos, sino que pone una manta y sobre eso coloca la ropa.

Los métodos de pago son variados: la mayoría acepta dinero en efectivo y transferencias a través de Mercado Pago. “Ahora con la crisis, se ve que la gente compra mucho y más si la ropa está en buen estado. Te la sacan de la mano”, dijo Isabel, que es jubilada y clienta habitual de la feria. “La gente junta también lo que le sobra como sartenes, ollas usadas, herramientas, de todo”, catapultó.

Crisis en el sector textil

Además de la crisis económica que golpea a la industria textil, a la actual coyuntra, se le suman la apreciación cambiaria y el alto valor de la ropa frente a los salarios. Según un informe de Fundar, una canasta de ropa cuesta un 35% más que en la región, valuada al tipo de cambio oficial, y un 16% más medida en dólar MEP.

Los motivos de los precios tan elevados son multicausales, según la fundación. Entre ellos, se destaca la presión impositiva: mientras en nuestro país promedia el 33%, en el resto del mundo es del 8,5%, precisó Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de Fundar y uno de los autores del informe.

Aunque también influyen negativamente en la dinámica de precios, los tributos a las importaciones como el Impuesto PAIS y las tasas estadísticas, para protección de la industria nacional, como también la inestabilidad cambiaria y la incertidumbre macroeconómica.

Economía circular: una nueva forma de pensar el consumo y la producción

Más allá de esto, existe una conciencia mayor sobre lo que significa la economía circular, un modelo de consumo diferente que incluye compartir, alquilar, reutilizar y reciclar materiales. Por eso, las ferias americanas se expanden, no sólo entre las clases bajas, por la crisis, sino también entre las medias y altas.

Un ejemplo de este tipo de economías circulares es el Club del Desapego, que se realiza desde el 2019 en el "Parque de la Estación", en la Ciudad de Buenos Aires, y es colaborativo entre las partes que participan. "La idea es que las personas que participamos podamos llevar las cosas que ya no usamos a los encuentros para intercambiarlas. Para nosotros esto no es un trueque, sino que las cosas no tienen un valor por sí solas, tienen valor recién cuando se las utiliza", explicó Macarena.

A su vez, recalcó que se fomenta un consumo responsable y evita las conductas acumulativas para así vivir con "lo que se necesita" y no "con todo porque es gratis y barato".