Triple inauguración del Mundial 2026: qué artistas estarán presentes en cada partido

Al ser por primera vez en tres países distintos, la FIFA dará lugar a tres espectáculos para celebrar el inicio a la Copa del Mundo más ambiciosa de la historia.

Por primera vez en toda la historia del fútbol, la competición más importante tendrá tres países organizadores. Por esto, el Mundial 2026 sabe que no alcanzará con un solo espectáculo para dar comienzo a la competencia y tiene planeado algo más que especial.

En las naciones encargadas de albergar a los 48 equipos que buscarán quedarse con el trofeo el 19 de julio, habrá una novedad que abarcará todo lo relacionado con la inauguración. Se dispondrán tres shows para estos tres partidos con artistas de primer nivel que buscarán hacer delirar a los fanáticos tanto dentro de los estadios como en cada punto del planeta.

Si bien el primer partido de este Mundial 2026 será en suelo mexicano, tanto Estados Unidos como Canadá también tendrán sus respectivos espectáculos.

Para que cada público esté más a tono con la cultura de estos países, todos serán distintos y buscarán mostrar lo mejor que estas tierras hayan producido artísticamente, además de sumar sorpresas que encajarán bien con la estructura de cada recital previo.

Copa del Mundo FIFA El Mundial 2026 tendrá varios shows para el recuerdo antes de su inicio oficial. FIFA

México

Al igual que en 2010, el duelo entre la Tricolor y Sudáfrica será la inauguración de la Copa del Mundo, aunque esta vez será en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio a las 16:00. Antes del pitido inicial que marcará el comienzo de la acción, habrá un show con fuerte presencia latinoamericana.

Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla serán parte de la ceremonia inaugural, brindando así un espectáculo con gran diversidad, que será solo el principio de esta fase del certamen.

Embed - Belinda - Fútbol 2026 (Official Video)

Canadá

Canadá se medirá al día siguiente, a las 14:30hs, en el Estadio de Toronto ante Bosnia y Herzegovina. La FIFA ya hizo oficial que habrá una amplia lista de músicos presentes, aunque aún no ha revelado todos los nombres de todos. Entre los confirmados se encuentran los canadienses Michael Bublé y Alanis Morissette, además de Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy.

Esta propuesta se aleja un poco del concepto de México, que apuntó al multiculturalismo y la diversidad existente dentro del país. Aquí se espera un foco más local, con una identidad propia de la hoja de arce, y que será también muy distinto a lo que se vivirá en Estados Unidos.

Embed - Michael Bublé Sings The National Anthem

Estados Unidos

Los norteamericanos saben divertirse y esto de que todo sea un show, con música, coreografías, fuegos artificiales y los fanáticos como espectadores, forma parte también de su casi nula relación con el fútbol.

Para quienes quieren convertir todo en un espectáculo, no habrá excepciones durante este Mundial 2026. El SoFi Stadium de Los Ángeles está listo para albergar a artistas de renombre en el país como Katy Perry, Future, Anitta, la surcoreana LISA y Rema, además de que Tyla también se sumará. La lista completa de invitados especiales se conocerá el día del estreno del combinado nacional.

Embed - Katy Perry Performs "Firework" As Inauguration Day Comes to an End | Biden-Harris Inauguration 2021

El choque entre Estados Unidos y Paraguay del viernes 12 de junio a las 22:00hs será testigo de una gran previa, que dejará a más de uno boquiabierto. Así, la Copa del Mundo seguirá con una de sus costumbres, mucho más extendida que en años anteriores.