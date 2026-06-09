Pablo Quirno: "Necesitamos empresarios que dejen atrás la trinchera del proteccionismo y compitan con los mejores"

Pablo Quirno defendió el rol del sector privado, pero cuestionó a quienes esperan la protección del Estado. Mariano Fuchila

El canciller, Pablo Quirno, destacó este martes el rol del sector privado como motor de las inversiones y el crecimiento económico del país. Sin embargo, también apuntó contra los empresarios que buscan la protección del Estado.

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"Necesitamos empresarios que dejen atrás la trinchera del proteccionismo y afronten el desafío de competir con los mejores", soltó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el inicio del IAE Summit 2026, organizado este martes 9 de junio en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

La declaración del funcionario se enmarcó en una defensa de la política de apertura comercial del Gobierno. "Cuando llegamos estábamos conectados con apenas el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) global. En el mediano plazo queremos pasar a conectarnos con el 50%", acotó al respecto.

El rol de la cancillería y la inserción de Argentina en el mundo Quirno remarcó que la tarea de su cartera es "abrir mercados, atraer inversiones y construir alianzas estratégicas" y, en ese marco, celebró los acuerdos con EEUU, la Unión Europea y el transpacífico, así como los avances con otros países como Singapur, India, Vietnam, Japón, Reino Unido, Emiratos Árabes y Canadá. Asimismo, resaltó la importancia del posicionamiento geopolítico, haciendo mención, por ejemplo, a la cercanía con EEUU e Israel.

El ex secretario de Finanzas enfatizó que son las empresas privadas las que crean valor y no el Estado. "El sector privado tiene que hacer los goles. Cuando aparecen las oportunidades, las empresas responden".

En la misma línea, lanzó una crítica a gestiones anteriores al asegurar que "durante años nos quisieron enseñar como distribuir la riqueza". "Hoy estamos viendo como multiplicarla", contrapuso. Para Quirno, el país nunca tuvo problemas de recursos, sino de estabilidad y previsibilidad. "La economía mundial dependerá crecientemente de los recursos que nuestro país tiene en abundancia. La pregunta es si será capaz de aprovechar esta ventana", sostuvo.