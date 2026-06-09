Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del martes 9 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

A tan solo dos días del inicio del Mundial 2026, la recta final de preparación se vuelve decisiva para las selecciones, que ultiman detalles antes del debut. Los amistosos finales funcionan como pruebas clave para ajustar sistemas, evaluar rendimientos y terminar de definir las listas definitivas.
Una profecía de Baba Vanga volvió a viralizarse a días del Mundial 2026
A pocos días del inicio del Mundial 2026, que se realizará en EEUU, México y Canadá, una profecía de la vidente Baba Vanga volvió a viralizarse en los últimos días en las redes sociales y despertó especulaciones previo al torneo.
La reconocida búlgara, que murió en 1996, es históricamente conocida por las predicciones que realizó sobre fenómenos y acontecimientos de alcance global. Para este año había anticipado la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un gran evento deportivo mundial.