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9 de junio 2026 - 09:35

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del martes 9 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

En 48 horas inicia el Mundial 2026.

En 48 horas inicia el Mundial 2026.

Por FIFA

Quedan 48 horas para el inicio de la copa del mundo. Todas las selecciones ya están en sus sedes y se definieron los árbitros para los partidos inaugurales.

A tan solo dos días del inicio del Mundial 2026, la recta final de preparación se vuelve decisiva para las selecciones, que ultiman detalles antes del debut. Los amistosos finales funcionan como pruebas clave para ajustar sistemas, evaluar rendimientos y terminar de definir las listas definitivas.

Este martes 9 de junio será el turno de algunos de los candidatos y selecciones más importantes del certamen, que aprovecharán sus últimos minutos de preparación antes del arranque de la Copa del Mundo. Francia, Países Bajos y España saldrán a la cancha en su cierre de amistosos, afinando detalles finales de cara al debut mundialista: Países Bajos enfrentará a Uzbekistán a las 15:45 (hora de Argentina), Francia jugará ante Irlanda del Norte a las 16:10 y España se medirá con Arabia Saudita a las 23:00, en la última prueba antes del inicio del torneo.

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Una profecía de Baba Vanga volvió a viralizarse a días del Mundial 2026

baba vanga

A pocos días del inicio del Mundial 2026, que se realizará en EEUU, México y Canadá, una profecía de la vidente Baba Vanga volvió a viralizarse en los últimos días en las redes sociales y despertó especulaciones previo al torneo.

La reconocida búlgara, que murió en 1996, es históricamente conocida por las predicciones que realizó sobre fenómenos y acontecimientos de alcance global. Para este año había anticipado la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un gran evento deportivo mundial.

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La FIFA confirmó los árbitros para el arranque del Mundial 2026

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El árbitro mexicano Cesar Ramos dirigirá a la selección argentina

El árbitro mexicano Cesar Ramos dirigirá a la selección argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya ingresó en su etapa final y la FIFA comenzó a definir los detalles de la organización. Entre ellos, uno de los más esperados: las designaciones arbitrales para los primeros partidos de la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA presentó oficialmente la nómina de 52 árbitros principales que estarán a cargo de los 104 encuentros del torneo, una cifra récord impulsada por el nuevo formato de 48 selecciones participantes. Entre los elegidos aparecen algunos de los nombres más reconocidos del arbitraje mundial, como el polaco Szymon Marciniak, el inglés Michael Oliver y el francés François Letexier.

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"Le ganaremos a Messi": la declaración de la joven figura argelina en la previa del debut en el Mundial 2026 con Argentina

ibrahim maza
Ibrahim Maza luego de aterrizar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con Argelia.

Ibrahim Maza luego de aterrizar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con Argelia.

La Selección de Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026, aterrizó este domingo por la noche en Kansas City, ciudad que utilizará de bunker durante la fase de grupos. Una de las jóvenes figuras argelinas habló con los medios de su país y desafió a Lionel Messi.

Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, aseguró Ibrahim Maza tras la visita del plantel argelino al presidente de su nación, Abdelmadjid Tebboune. “Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás", agregó.

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EEUU denegó el ingreso al mejor árbitro de África y se perderá el Mundial 2026: qué dijo la FIFA

Omar Abdulkadir Artan 2

En medio del fuerte operativo de seguridad que se vive en EEUU por el Mundial 2026, el mejor árbitro designado por la Federación Africana de Fútbol, Omar Abdulkadir Artan, no fue autorizado a ingresar al país y no podrá participar del certamen.

El somalí de 33 años, designado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), llegó en las últimas horas al continente americano para integrar la nómina de colegiados que arbitrarán en la Copa del Mundo que se disputará en EEUU, México y Canadá.

En horas de la noche, un portavoz de la FIFA habló sobre la situación de Artan. “La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados, y las autoridades han informado de que la situación del Sr. Artan no se modificará por el momento”, declaró, según informa el sitio CBS.

El vocero del órgano rector del fútbol recalcó que “como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, determina quién recibe un visado y quién es admitido en su país”.

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El brasileño Wilton Sampaio dirigirá el partido inaugural México-Sudáfrica

wilton sampaio arbitro mundial 2026

El brasileño Wilton Sampaio fue designado por la FIFA para dirigir este jueves el partido inaugural del Mundial 2026 que disputarán México y Sudáfrica en el estadio Azteca, correspondiente al grupo A.

Sampaio, de 44 años, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, el cuarto colegiado será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el reserva de los jueces de línea será el también paraguayo Eduardo Cardozo y en el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y su ayudante el francés Jerome Brisard.

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