Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del martes 9 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Una profecía de Baba Vanga volvió a viralizarse a días del Mundial 2026

baba vanga

A pocos días del inicio del Mundial 2026, que se realizará en EEUU, México y Canadá, una profecía de la vidente Baba Vanga volvió a viralizarse en los últimos días en las redes sociales y despertó especulaciones previo al torneo.

La reconocida búlgara, que murió en 1996, es históricamente conocida por las predicciones que realizó sobre fenómenos y acontecimientos de alcance global. Para este año había anticipado la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un gran evento deportivo mundial.