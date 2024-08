Propinas electrónicas: cómo impactará en los sueldos y las indemnizaciones

"En el artículo 113 de la LCT las consideraba parte de la remuneración en caso de ser habituales y no estar prohibidas. El problema siempre fue cuantificarlas, pero no había duda: formaban parte del salario. ¿Cuál es la importancia de esto? Impactaban en todos los rubros que se calculen a partir del valor de la remuneración: indemnizaciones, aguinaldo, etc. Tema muy importante para gastronómicos, playeros, trabajadores del turismo, etc", expresó en su cuenta de X.