Buenos Aires, lejos de abandonar la zona de default

El último día hábil de noviembre y efectivo al 6 de diciembre, se desagregaron por el decreto 769/19 las tenencias de títulos nacionales de corto plazo de las provincias que habían sido “reperfiladas” en septiembre (la excusa: apuntalar el pago de salarios y aguinaldos. De los problemas de Buenos Aires, donde fue el grueso del dinero, ni se hablaba). Así, casi cuando sonaba la última campanada, Buenos Aires recibía cerca de $13.000 millones, con los que la gobernadora finalmente pudo decir que finalizaba su gestión sin caer en un default y lograba engrosar la caja que heredaba a su sucesor en unos $8.000 millones. Claro que el escenario que le dejaba era más que negro.

La realidad es que desde el default de 2001/2002 la provincia de Buenos Aires nunca dejó de estarlo (hay un par de bonos “menores” que no terminaron de ser pagados).

Pero ahora hay que ver que está pasando estos días: detrás de todo, como en 2014, está Cristina Fernández, ergo lo que hay aquí no es una pelea Guzmán/Ki-cillof sino una acción coordinada. Lo que anunció la provincia de Buenos Aires no es el default de su deuda, sino la intención de renegociar, “reperfilar” unos meses, los títulos BP21 cuya segunda amortización (por u$s250 millones, más u$s25 millones de intereses, al 10,875%, Ley Nueva York) vence el 26 de enero o el 6 de febrero con los días de gracia. La operación de renegociación de la deuda nacional arrancó el jueves pasado. Para conseguir los mejores resultados en una negociación la contraparte debe quedar convencida que se está dispuesto a romper los limites -caer en default-. Por lo tanto, conviene más negociar con los “papeles” valiendo poco, que mucho. No significativo en cuanto a los montos -salvable más adelante si fuere necesario-, perentoria por los tiempos -en especial para quienes no cobrarían- y con pocos grandes tenedores pero una parte significa “amigables” (estimamos a priori 55% del 75% necesario para cambiar condiciones -la suscripción mínima original era de u$s 100.000-), la renegociación de la deuda provincial, aun llegando al default, constituye un excelente precedente de presión para el Gobierno nacional (adrede se decidió exponer los títulos emitidos por Daniel Scioli Ley Nueva York, los más difíciles de acordar y no los que vencían el 19 de enero) en su enfrentamiento con los acreedores externos. De paso es una señal a futuro para las provincias con problemas de deuda y como serán tratadas si no se “avienen”.

En definitiva, es todo parte de lo que razonablemente se podía esperar que sucediese, o si se quiere una muestra/modelo a escala de lo que se puede esperar con la deuda nacional. Así, a pesar de los que ingenuamente se prendieron a la nota de “La Villa” de la semana pasada -la nota no fue ingenua- anunciando que la Nación iba a poner la plata para los títulos en cuestión y estos volaron 10% solo para caer 9% tras la desmentida de Guzmán (la CNV debería investigar), la realidad es que en el gran escenario lo más arriesgado es apuntalar a la provincia y/o ponerse a negociar con deuda en valores inflados (mal o bien el objetivo del Gobierno debe ser lograr la estructura de deuda menos onerosa para el país, no que los tenedores de bonos ganen plata).

El problema es que aun “reperfilando” los BP21, Buenos Aires está lejos de abandonar la zona de default. Fuera de lo de enero y descartando la deuda en pesos, restaría pagar u$s1.662 millones en el año: u$s319 entre febrero y mayo -o u$s594 con el reperfilamiento-, u$s908 en junio y u$s 435 millones hasta diciembre, a los que se suman unos u$s2.000 millones en 2021, casi tres cuartas parte de esto bajo ley extranjera.

Lo que estamos viendo estos días es apenas el primer paso de una carrera provincial más larga. La cuestión es simple: si hoy no hay plata con la cual pagar un treceavo de lo que acaece en estos dos años, por más que lo facilite la Nación, menos la habrá más adelante (el ratio deuda pública/ingresos de la provincia supera el 80%). Ergo, aunque Kicillof logre “reperfilar” ahora, es clara la necesidad del Gobierno bonaerense de consolidar y renegociar todos estos vencimientos más adelante. Así mientras el objetivo por ahora es solo ganar tiempo hasta mayo y que lo que suceda con la deuda provincial sirva como “señal” para la renegociación de la nacional, a partir de ahí los roles se invierten y lo que suceda con la deuda nacional debiera servir de señal para avanzar de lleno en la renegociación de la provincial. La verdad es que no se sabe qué sucederá, pero el juego es claro. De ahí a que sea exitoso, es otra cuestión…