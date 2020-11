Agenda pospandemia: pymes buscan consensos para la producción

Contará con las presencia de distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (quien participará del evento hoy desde las 13.30); el secretario de Industria, Ariel Schale; y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz. Antonio Caló, secretario general de la UOM, será uno de los representantes de los sindicatos; mientras que desde el lado de la banca disertarán Claudio Lozano (director del Banco Nación) y José Ignacio De Mendiguren (presidente del BICE).

El congreso está organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos) y MNUP (Mesa Nacional de Unidad Pyme). Daniel Rosato, presidente de IPA, explicó a Ámbito cuáles son las principales metas que se plantean desde el sector con el encuentro: “Lo que tenemos como objetivo es formar acuerdos, lograr acuerdos importantes entre los sindicatos industriales y las pymes en temas sensibles que tienen que ver con cómo mejorar las relaciones laborales; con el tema de buscar modificar la legislación tributaria para todo el sector pyme, que se diferencie de las grandes empresas con la eliminación de muchos impuestos distorsivos. Sobre el tema energía, estamos planteando que queremos el diálogo con el Gobierno, con la Secretaría de Energía y las distribuidoras, porque nosotros tenemos muy claro, pensando en el verano, que pasados los 35 grados con una reactivación como hoy tenemos en el sector, volvemos a los cortes diarios y eso hace que no se pueda volver a producir: hoy tenemos gas, tenemos electricidad, pero no tenemos la distribución, que es el problema que vamos a tener nuevamente”.

Rosato también destacó que se disertará acerca de la ley “compre argentino”, pero remarcó la importancia del acceso al financiamiento y en ese caso hizo referencia a la creación del Banco Nacional de Desarrollo Productivo: “Estaría formado por el sector de las pymes, los trabajadores, porque entendemos que en Argentina hoy el financiamiento es una de las asignaturas pendientes. Si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de financiamiento. No podemos crecer sin financiamiento. Hoy el 70% de las pymes no son sujetas a crédito, porque atravesamos una pandemia y lógicamente cuando un banco pide un balance, los números no dan. Son las cosas que tenemos que comenzar a discutir y plantear. Desde el Gobierno, o desde el Banco Central, tenemos que ver cómo hacemos para que este financiamiento pueda ser blando para el sector pyme industrial y esto es lo que va a generar el trabajo formal”.

El presidente de Industriales Pymes destacó la presencia de los funcionarios de Gobierno y sostuvo que el tercer día del Congreso (el jueves) se plantearán las conclusiones mediante los distintos coordinadores que mantuvieron reuniones durante los últimos 60 días para abordar los diferentes temas.