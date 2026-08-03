Irán negó conversaciones con EEUU pese a la afirmación de Donald Trump sobre un diálogo en marcha + Agregar ámbito en









Teherán aseguró que no negocia con Washington y señaló que mantiene diálogos con Omán para definir el tránsito marítimo en Ormuz.

Irán aseguró que no mantiene negociaciones con Estados Unidos en medio de la tensión regional.

Luego de que Donald Trump afirmara que existían conversaciones con Teherán, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó este lunes que haya negociaciones en curso con Estados Unidos, aunque confirmó contactos con Omán para abordar la gestión del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

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El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, explicó durante una rueda de prensa semanal que los contactos actuales están centrados exclusivamente en el país vecino. "Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", declaró.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, Irán mantiene el control sobre el estratégico paso marítimo, por donde circula una parte importante del transporte internacional de petróleo y gas. La República Islámica sostiene que los buques que utilizan esta ruta deben cumplir con sus condiciones para poder atravesarla.

La Cancillería iraní confirmó conversaciones con Omán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz. Cancillería de Irán Teherán busca acordar una nueva ruta para los buques Según explicó Baqai, las conversaciones con Omán tienen como objetivo establecer un nuevo mecanismo para el tránsito marítimo. El funcionario calificó las negociaciones como "constructivas" y aseguró que buscan alcanzar un acuerdo sobre una ruta específica para las embarcaciones que atraviesan el estrecho.

"Esperamos que tanto los actores regionales como extrarregionales valoren esta medida responsable de Irán y adopten una actitud constructiva", agregó el portavoz de la Cancillería iraní.

El estrecho de Ormuz representa uno de los puntos más sensibles del comercio mundial debido a su importancia para el transporte energético. Cualquier restricción en esta zona puede generar impacto en los mercados internacionales y aumentar las tensiones entre los países involucrados. Teherán mantiene el control del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Irán mantiene su postura frente al bloqueo estadounidense Baghei ratificó además la posición del gobierno iraní respecto al escenario actual y vinculó la continuidad de las restricciones en Ormuz con el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos de Irán. El portavoz sostuvo que, mientras permanezca esa situación, "la situación en el estrecho de Ormuz seguirá sin cambios". De esta manera, Teherán volvió a marcar distancia de Washington y remarcó que cualquier avance dependerá de las condiciones vinculadas al conflicto regional.