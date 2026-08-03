SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de agosto 2026 - 09:59

Irán negó conversaciones con EEUU pese a la afirmación de Donald Trump sobre un diálogo en marcha

Teherán aseguró que no negocia con Washington y señaló que mantiene diálogos con Omán para definir el tránsito marítimo en Ormuz.

Irán aseguró que no mantiene negociaciones con Estados Unidos en medio de la tensión regional.

Irán aseguró que no mantiene negociaciones con Estados Unidos en medio de la tensión regional.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, explicó durante una rueda de prensa semanal que los contactos actuales están centrados exclusivamente en el país vecino. "Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", declaró.

Informate más

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, Irán mantiene el control sobre el estratégico paso marítimo, por donde circula una parte importante del transporte internacional de petróleo y gas. La República Islámica sostiene que los buques que utilizan esta ruta deben cumplir con sus condiciones para poder atravesarla.

La Cancillería iraní confirmó conversaciones con Omán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

La Cancillería iraní confirmó conversaciones con Omán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Teherán busca acordar una nueva ruta para los buques

Según explicó Baqai, las conversaciones con Omán tienen como objetivo establecer un nuevo mecanismo para el tránsito marítimo. El funcionario calificó las negociaciones como "constructivas" y aseguró que buscan alcanzar un acuerdo sobre una ruta específica para las embarcaciones que atraviesan el estrecho.

"Esperamos que tanto los actores regionales como extrarregionales valoren esta medida responsable de Irán y adopten una actitud constructiva", agregó el portavoz de la Cancillería iraní.

El estrecho de Ormuz representa uno de los puntos más sensibles del comercio mundial debido a su importancia para el transporte energético. Cualquier restricción en esta zona puede generar impacto en los mercados internacionales y aumentar las tensiones entre los países involucrados.

Teherán mantiene el control del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Teherán mantiene el control del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Irán mantiene su postura frente al bloqueo estadounidense

Baghei ratificó además la posición del gobierno iraní respecto al escenario actual y vinculó la continuidad de las restricciones en Ormuz con el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos de Irán.

El portavoz sostuvo que, mientras permanezca esa situación, "la situación en el estrecho de Ormuz seguirá sin cambios". De esta manera, Teherán volvió a marcar distancia de Washington y remarcó que cualquier avance dependerá de las condiciones vinculadas al conflicto regional.

Te puede interesar

Otras noticias