La autocrítica de Arruabarrena tras el empate de Boca ante Newell's: "Cometemos errores muy tontos"

El “Vasco” lamentó que el Xeneize no haya podido sostener la ventaja y aseguró que las fallas puntuales terminan condicionando el desarrollo de los partidos.

El entrenador de Boca , Rodolfo Arruabarrena , realizó una fuerte autocrítica luego del empate 2-2 ante Newell's por la tercera fecha del Torneo Clausura y reconoció que su equipo continúa pagando caro las desatenciones defensivas.

"Cometemos errores muy tontos" , resumió el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El "Vasco" lamentó que el "Xeneize" no haya podido sostener la ventaja y aseguró que las fallas puntuales terminan condicionando el desarrollo de los partidos. "Se nos puso el partido en contra. El partido estaba controlado, sabíamos que ellos de local exigen más y nos costaron esos 15 minutos de distracciones" , afirmó el DT.

Boca había conseguido adelantarse en el marcador de la mano de Santiago Ascacibar en el primer tiempo, pero una desatención en el comienzo del complemento derivó en el 2-1 de la “Lepra” en los pies de Matías Cóccaro y Luca Reggiardo .

No obstante, los de La Ribera lograron evitar la derrota gracias al tanto de Alan Velasco y se llevaron un punto de Rosario luego de la sufrida clasificación ante O’Higgins en la Copa Sudamericana .

Más allá de las críticas, Arruabarrena destacó algunos pasajes del rendimiento de Boca, aunque admitió que el equipo todavía está lejos de la regularidad que pretende. En ese sentido, sostuvo que el plantel necesita mantener la concentración durante los 90 minutos para evitar que errores individuales empañen el trabajo colectivo.

"Me gustó el equipo en bastantes ratos de partido. Hubo una reacción y eso es positivo. Veo a los jugadores con ganas y trabajando, pero esos 15 minutos te pegan un palito. Me quedo con la reacción que tuvimos", reconoció el DT.

El elenco "azul y oro" todavía no logró sumar de a tres en el certamen local luego de la goleada 3-0 recibida ante Deportivo Riestra en el debut y el reciente empate frente a Newell’s en condición de visitante. Ahora, deberán recibir a Estudiantes de La Plata el miércoles 5 de agosto desde las 19:00.