Alerta amarilla por tormentas fuertes con granizo y ráfagas de viento en 5 provincias + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de fenómenos intensos en el norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa.

El SMN advirtió por la llegada de fenómenos intensos en el norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes que afecta a cinco provincias del norte y noreste del país. El aviso comprende el norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa, donde se esperan fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

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El organismo advirtió que las tormentas podrían ser bastante fuertes y estar acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes lluvias en cortos períodos de tiempo, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

De acuerdo con el informe oficial del SMN, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y los 50 milímetros, aunque no descartó que en algunos sectores esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Qué hacer ante la alerta amarilla por tormentas Ante este escenario, el SMN recomendó permanecer en lugares seguros mientras duren las tormentas y evitar salir si no es necesario. También aconsejó no sacar la basura y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Asimismo, sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas durante el temporal. En caso de encontrarse al aire libre, indicó buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.