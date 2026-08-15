A dos meses de la muerte de Gaspi su mamá lo recordó con un emotivo mensaje

El joven influencer falleción en un accidente de helicóptero a los 23 años. El hecho todavía conmociona a su comunidad.

A dos meses de la muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz , su madre, Michelle Díaz , volvió a homenajear al influencer a través de las redes sociales con una fotografía acompañada por un sentido mensaje dedicado a su hijo y a la comunidad que todavía lo recuerda.

Gaspi murió a los 23 años el pasado 14 de junio, como consecuencia de un trágico accidente aéreo ocurrido en Brasil . Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus seguidores, que desde entonces expresaron su cariño hacia la familia.

En esta oportunidad, Michelle publicó una imagen del joven que alcanzó cerca de 6.000 “Me gusta” en apenas nueve horas . Junto con la fotografía, destacó las muestras de afecto que continuaron recibiendo durante los últimos dos meses. “Y tu comunidad tan amorosa, sigue llorando por vos y mandándonos más amor en cada foto”, escribió.

La publicación estuvo acompañada por “In memoriam” , canción interpretada por Kany García y Nach , cuya letra aborda el dolor provocado por la pérdida de un ser querido.

No fue la única muestra de cariño que recibió la familia desde el fallecimiento del influencer. Cientos de jóvenes se congregaron en el Obelisco porteño pocos días después de su muerte para despedirlo y recordar su particular estilo.

La convocatoria recibió el nombre de “El último fiumba”, en referencia a una de las expresiones características que utilizaba el humorista. Su madre también participó del encuentro y se mostró emocionada ante el acompañamiento de los seguidores de su hijo.

Gaspi construyó una de las comunidades digitales más numerosas de la Argentina a partir de sus videos callejeros y un humor marcado por la improvisación, la irreverencia y la polémica.

Cómo fue el accidente en el que murió Gaspi

El accidente ocurrió en Río de Janeiro, donde dos helicópteros chocaron mientras se encontraban en pleno vuelo. El episodio provocó la muerte de seis personas. Además de Gaspi, entre las víctimas estuvieron Lucas Vignale y Oliver Tree.

Las autoridades brasileñas continuaron con la investigación para establecer las circunstancias que provocaron la tragedia. Un informe preliminar indicó que las dos aeronaves circulaban por rutas coincidentes y que una de ellas no tenía el radar activo.

Mientras avanzó la investigación en Brasil, los seguidores del joven mantuvieron vivos los homenajes y mensajes en las redes sociales, un acompañamiento que Michelle Díaz volvió a destacar al cumplirse dos meses de la muerte de su hijo.