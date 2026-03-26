Quiénes pueden aplicar al nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas y cómo hacer el trámite

La ayuda estatal solo aplica a hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales y contempla excepciones por discapacidad o veteranos de Malvinas.

El esquema reemplaza los niveles N1, N2 y N3 por solo dos categorías: hogares con y sin subsidio.

El Gobierno nacional activó un nuevo sistema de subsidios para los servicios de luz y gas . A diferencia del esquema anterior, que dividía a los usuarios en distintos niveles, el modelo actual solo tiene dos grupos: hogares que reciben la ayuda estatal y los que deben pagar la tarifa completa.

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El acceso depende de los ingresos del grupo familiar , que no pueden superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) , aunque existen excepciones. La administración quedó centralizada en el Registro de Subsidios Energéticos Federales (ReSEF) .

El trámite para solicitar o actualizar la asistencia es online y requiere completar una declaración jurada con datos económicos y patrimoniales, que luego es verificada por la organización. A continuación, conocé los detalles.

La principal modificación es la eliminación de las categorías segmentadas por niveles (N1, N2 y N3) , que fueron reemplazadas por un esquema más directo con solo dos grupos: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio .

El acceso al beneficio depende, en primer lugar, del ingreso total del hogar. Para calificar, la suma de los ingresos familiares no debe superar el equivalente a tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2, según los datos analizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Actualmente, su valor es de $4.193.016 mensuales.

Sin embargo, el sistema contempla excepciones. Pueden acceder hogares que superen ese límite si tienen el Certificado de Vivienda del ReNaBaP, integrantes con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o que perciben la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Por otro lado, también quedan excluidos quienes:

Tengan un automóvil con menos de tres años de antigüedad

Posean 3 o más propiedades

Sean titulares de embarcaciones de lujo o aeronaves

Cuenten con activos societarios relevantes

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Cómo mantener el subsidio de luz y gas

Para conservar el subsidio, los usuarios deben seguir cumpliendo con los requisitos de ingresos y patrimonio definidos por el nuevo esquema. Si el total supera el límite establecido o se incorporan bienes que exceden los criterios permitidos, el beneficio puede darse de baja automáticamente.

También es obligatorio mantener los datos actualizados en el sistema. Cualquier cambio debe informarse mediante la declaración jurada.

En caso de perder la asistencia y cumplir con las condiciones, se puede iniciar un reclamo online para solicitar la revisión. Además, aunque se conserve el beneficio, es importante controlar el consumo, ya que la ayuda estatal solo cubre hasta ciertos topes y el excedente se paga a tarifa completa.