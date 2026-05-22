La desgarradora serie de Disney+ sobre un grupo de mujeres que desafían al crimen organizado + Agregar ámbito en









Una historia donde la libertad se debe ganar con coraje, algo que les sobra a las protagonistas en esta producción.

Una historia de tensión, drama y violencia que te va a dejar con ganas de más, en Disney. Imagen: Freepik

Las plataformas de streaming continúan apostando por historias inspiradas en hechos reales, pero pocas logran transmitir tanta tensión y crudeza como esta producción italiana que se convirtió en una de las joyas ocultas del catálogo de Disney+. Con una mirada humana y profundamente dramática, la serie aborda el costo de enfrentarse a una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa.

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A diferencia de otras ficciones centradas en mafiosos y enfrentamientos violentos, esta historia pone el foco en las mujeres atrapadas dentro de un sistema dominado por el miedo, el silencio y la violencia. La producción combina drama criminal, suspenso y momentos emocionales muy intensos que mantienen al espectador completamente atrapado.

Se trata de “Las Buenas Madres”, una miniserie italiana inspirada en hechos reales que sigue la lucha de varias mujeres contra la ‘Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa considerada una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo.

Las buenas madres Es una de las series más vistas de Disney+ en los últimos años. Imagen: Disney+

De qué trata Las Buenas Madres La serie sigue la vida de Denise, Giuseppina y Concetta, tres mujeres vinculadas desde hace años a familias de la ‘Ndrangheta. Criadas en un ambiente donde las reglas mafiosas controlan cada aspecto de la vida cotidiana, las protagonistas comienzan a cuestionar el mundo que las rodea y el futuro que les espera a sus hijos.

A medida que crece la violencia y la presión dentro de sus propias familias, las mujeres descubren que escapar de la mafia no es tan simple como tomar una decisión. El miedo, las amenazas y la constante vigilancia convierten cualquier intento de rebelión en un enorme riesgo personal. Las buenas madres Con actuaciones que traspasan la pantalla, vas a vivir en carne propia todo lo que atraviesan estas mujeres. Imagen: Disney+ En paralelo aparece Anna Colace, una fiscal decidida a debilitar la estructura de la organización criminal. Convencida de que las mujeres pueden convertirse en la clave para romper el círculo de silencio, comienza a trabajar junto a ellas en una investigación tan peligrosa como histórica. “Las Buenas Madres” construye un relato intenso y desgarrador sobre el peso de las tradiciones mafiosas, la violencia de género y el coraje necesario para desafiar un sistema criminal desde adentro. Con un tono realista y actuaciones muy sólidas, la serie logra transmitir tensión constante sin perder el costado humano de sus protagonistas. Disney+: tráiler de Las Buenas Madres Embed - Las Buenas Madres | Tráiler Oficial en Castellano | Disney+ Disney+: elenco de Las Buenas Madres Gaia Girace (Denise Cosco)

Valentina Bellè (Giuseppina Pesce)

Barbara Chichiarelli (Anna Colace)

Simona Distefano (Concetta Cacciola)

Andrea Dodero (Carmine)

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