Alarma el "quemeimportismo" de la ministra de Trabajo

Adler aseguró que: “Estamos en un país donde una canasta básica mínima es de 130 mil pesos, cuando el 75% de los argentinos vive, o mejor dicho sobrevive, con menos de 100 mil pesos por mes; en donde los jubilados deben decidir si compran comida o compran medicamentos; donde cada vez hay más planes sociales, que incluso cobra gente muerta o muchos de los que los reciben los utilizan para comprar dólares; donde hay 28 millones de personas que reciben algún tipo de subsidio de parte del Estado. No nos merecemos tener este tipo de funcionarios, ministros que quieren esconder un problema, esquivar el bulto, aludiendo que primero está el Mundial antes que la mesa de los argentinos”.

“Estamos –continuó el especialista- en un país donde hay 15 tipos de dólares y cada vez se fomenta más el truco, el engaño, y el quién es más vivo que el otro para zafar. Con una canasta básica que supera los 130 mil pesos y nos quedamos cortos, porque ya nadie le cree al INDEC actual, es incierto, todo sube exponencialmente más de lo que dicen. Los jubilados pasan de 37 mil pesos a 53 mil, lo que es una vergüenza. Según el INDEC hay 36.5% de pobreza, que equivale a 17.3 millones de personas, algo así como 240 estadios de River”.

Daniel Adler 8.jpg

En el mismo sentido, Adler explicó que “el 55% de la Argentina es pobre y cada vez hay más pobres y cada vez hay más trabajadores en relación de dependencia que se empobrecen cuanto más trabajan. Ni hablar de los planes sociales, que aparte de mantener pobre a la gente, crispan el alma, le sacan las pocas ganas de crecer o los instintos que solíamos tener los argentinos de superarnos. Estamos en un país que ya lleva 61 años de déficit fiscal, 77 años de inflación (con algunos períodos de Hiperinflación); en dónde 9 de cada 10 negocios quiebran en los primeros 5 años de existencia. No hay un solo destello de planes para emprendedores. No hay ninguna forma de asistencia, me refiero técnica, táctica, de capacitación por parte del Estado, en un país donde hay 168 impuestos, tasas y contribuciones, con la inflación más alta de los últimos 32 años, que es el impuesto más terrible y que desincentiva el ahorro y la inversión”.

“Al menos 28 millones de argentinos reciben ingresos directos por parte del Estado. Hay 182 programas de asistencia social y el último año hubo un incremento del 54% en la cantidad de inscriptos, aun así, la Ministra de Trabajo habla de postergar por 30 días las estrategias de crecimiento que debería tener la Argentina y dedicarse a ver el Mundial. Ella debería incitar a despertar al genio financiero que todos los argentinos llevamos dentro y no aplazarlo diciendo que vamos a ver el mundial y va a ser una diversión popular y masiva. Ella debería decir claramente, y explicar al pueblo argentino, que la libertad no es algo que se compra, sino algo que se gana y que se gana con trabajo”, finalizó Adler.