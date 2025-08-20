Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook

La funcionaria fue señalada por un presunto "fraude hipotecario". El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) pidió investigarla.

El presidente de EEUU Donald Trump pidió el miércoles la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook. Fue a modo de investigarla por un supuesto fraude.

La medida de Trump se enmarcó en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) para que el Departamento de Justicia investigue a Cook por un presunto fraude hipotecario.

El director de la FHFA Bill Pulte , quien además es aliado de Trump, escribió una carta a la fiscal general Pam Bondi instándola a investigar a Cook.

Pulte sugirió que la funcionaria de la Fed podría haber cometido un delito penal. La carta, según cita Bloomberg, sostiene que Cook "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir términos de préstamo más favorables potencialmente cometiendo fraude hipotecario bajo el estatuto criminal".

No es la primera vez que la administración de Trump acusa de fraude hipotecario a demócratas de alto perfil: lo hizo también con el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

Aún no se presentaron cargos y tanto el Departamento de Justicia, como la Fed y la propia Cook no emitieron comentarios.

Cook fue nominada para la Fed por el presidente Joe Biden y tomó posesión de su cargo en 2022. Posteriormente fue nominada por el expresidente para un mandato completo que expira en 2038.

