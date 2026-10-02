El G7 acuerda la liberación de 100 millones de barriles de reservas para frenar la suba de los combustibles

En una acción coordinada por la AIE, las principales potencias volcarán stock estratégico de crudo y diésel durante cuatro meses para estabilizar el mercado internacional tras los bloqueos en el estrecho de Ormuz. Los detalles, en la nota.

El grupo de países del G7 llevará a cabo una liberación coordinada de 100 millones de barriles de diésel y otras reservas estratégicas de combustibles a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La medida tiene por objetivo estabilizar los mercados energéticos mundiales y disminuir las presiones inflacionarias, según confirmó una declaración conjunta difundida por los líderes del bloque este viernes.

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El presidente francés Emmanuel Macron señaló que "cumpliremos nuestros compromisos con una liberación coordinada, a través de la AIE, de 100 millones de barriles que comenzará de inmediato y se prolongará durante cuatro meses, incluida una liberación sustancial de diésel concentrada en los primeros 20 días por parte de los miembros y socios del G7".

Los mandatarios del G7 pactaron la inyección de hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel a lo largo del próximo cuatrimestre para frenar el alza de los combustibles. De forma paralela, el bloque aseguró la continuidad del comercio al acordar que no habrá bloqueos a las exportaciones entre sus miembros, dejando en un segundo plano las amenazas de restricción planteadas por EEUU.

"Se ha decidido liberar las reservas estratégicas de diésel y crudo bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (...) para poder liberar hasta 100 millones de barriles en los próximos cuatro meses" afirmó el presidente francés Emmanuel Macron al término de una videoconferencia del G7, presidido por Francia.

Los mandatarios del G7 pactaron la inyección de hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel a lo largo del próximo cuatrimestre para frenar el alza de los combustibles.

La medida implicará volcar al mercado una partida "sustancial" de reservas estratégicas durante los próximos 20 días, según ratifica la declaración oficial de los países miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). Asimismo, los líderes del bloque no descartaron "discutir la posibilidad" de autorizar liberaciones adicionales en caso de que la coyuntura energética lo requiera.

Además, "nos hemos comprometido a que no haya ninguna prohibición de las exportaciones, el presidente [Donald] Trump ha sido muy claro al respecto", añadió Macron.

En paralelo, Donald Trump aseguró en su red Truth Social que "Europa acaba de aceptar poner en el mercado una cantidad masiva de su gasóleo almacenado en abundancia". "El proceso comenzará de inmediato", aseguró.

Además, "nos hemos comprometido a que no haya ninguna prohibición de las exportaciones, el presidente [Donald] Trump ha sido muy claro al respecto", añadió Macron.

Estas decisiones "deberían hacer bajar los precios" de los carburantes, cuyos precios se han disparado debido a la guerra en Oriente Medio, según Macron.

El francés precisó asimismo que las naciones del G7 acordaron "trabajar para reducir los márgenes de los refinadores y contener los costos de transporte", dos factores que registraron aumentos considerables como consecuencia directa de los bloqueos en el estratégico estrecho de Ormuz.

Amenazas

Para aliviar el mercado mundial, el Gobierno estadounidense llevaba varios días presionando a Europa para que recurriera a sus reservas de gasóleo, amenazando incluso con prohibir sus exportaciones de carburantes a la Unión Europea en caso de recibir una respuesta negativa.

La Comisión Europea ya había advertido de que una prohibición de este tipo perjudicaría su "confianza en Estados Unidos como socio fiable".

Medidas Adicionales: Se comprometen a no imponer bloqueos a exportaciones entre miembros.

La posible interrupción de los suministros estadounidenses tendría grandes consecuencias para la UE, ya que el 50% del diésel importado por los Veintisiete países del bloque procede de Estados Unidos.