Por home banking: cuánto gano si invierto en un plazo fijo $200.000 a 30 días + Seguir en









Esta herramienta permite que los inversores resguarden su dinero de forma confiable y previsible, desde la comodidad de un dispositivo móvil y a solo unos clicks de distancia.

Las entidades bancarias ofrecen mejores condiciones cuando la operación se realiza de forma electrónica.

Gracias al alto índice inflacionario, muchas personas se encuentran en la búsqueda constante de formas seguras para cuidar sus pesos. Los depósitos a Plazo Fijo suelen ser una de las alternativas más elegidas por los usuarios, ya que cuentan con una previsibilidad alta y una gran facilidad de operación, dos atributos imprescindibles a la hora de invertir dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las distintas opciones disponibles, el plazo fijo a corto plazo resulta práctica. Desde un celular o computadora, el inversor puede conocer de antemano cuánto dinero ganará al finalizar el período.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo: cuánto gano si invierto $200.000 a 30 días La practicidad de una inversión desde home banking suele ser lo que más convence a los usuarios sobre esta alternativa. Con sólo unos pocos clicks, las personas pueden invertir su dinero en un plazo fijo, con la certeza de una ganancia ya anticipada y la seguridad de un sitio confiable.

Al hacer un depósito de $200.000 a 30 días, existe una diferencia según el canal elegido, pero, es crucial tener en cuenta que las entidades bancarias ofrecen mejores condiciones cuando la operación se realiza de forma electrónica, ya sea desde home banking o aplicaciones oficiales.

Por home baking En una operación gestionada mediante home banking, la Tasa Nominal Anual se ubica en torno al 23,50%. Con ese porcentaje, el interés generado en un mes ronda los $3.863,01, lo que lleva el monto final a aproximadamente $203.863.

Por sucursal Por otro lado, al realizar el mismo trámite de manera online, la TNA baja a 20,50%. En este caso, el interés mensual llega a los $3.369,86 y el total al vencimiento se acerca a los $203.369,86. Además del rendimiento, el canal digital da más comodidad. No requiere de traslados ni turnos y permite renovar o cancelar la operación de manera instantánea cuando quieras. Otro punto a favor es su claridad, ya que desde el inicio se conoce el capital invertido, el plazo y el monto final.

Temas Plazo fijo