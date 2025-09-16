La recaudación de impuestos crecerá 11% real, según el Presupuesto 2026: cuánto aportaría cada impuesto

El año entrante se espera que ARCA recaude impuestos por un total de $90 billones, sin contar ingresos de seguridad social. Las claves.

El gobierno de Javier Milei estima que el año próximo la recaudación tributaria crecerá 11% real respecto de 2025. Así consta en las proyecciones del proyecto de Presupuesto 2026, que envió el Ejecutivo al Congreso y que prevé un crecimiento del PBI del 5%.

De acuerdo con la información del Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recibirá por impuestos por $90,3 billones. Eso implica un crecimiento nominal del 22,5% con relación a lo que el Gobierno piensa terminar recaudando en 2025, que es $73,6 billones. Tomando en cuenta que la inflación que el proyecto estipula para el año entrante es del 10,1%, entonces el equipo económico ha previsto un crecimiento real del orden del 11%.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, la iniciativa prevé ingresos por $16,5 billones, lo que indica un crecimiento nominal del 24,2% y uno real del orden del 12,8%, descontada la inflación.

Por el lado del IVA , el Ministerio de Economía prevé ingresos por $32,9 billones, neto de devoluciones, con una mejora del 19% nominal y 8% real.

El tercer impuesto de mayor gravitación será débitos y créditos bancarios con un total de $16,4 billones, lo que implica un incremento nominal del 19% y de 10% real. Este es el principal impuesto apuntado a nivel nacional para su eliminación o reducción.

El cuarto tributo en orden de importancia serán las retenciones a las exportaciones. Se prevé un total de $9,9 billones, con un aumento nominal del 21,7%, lo que implica una suba real del 11%.

En quinto lugar los derechos de importación van a crecer 29% nominal hasta los $6,5 billones, lo que da una suba real del 17% que es consistente con las previsiones de incremento de compras del exterior para los próximos años.

Dos impuestos que subirán de manera notoria son los que gravan las Transferencias de Combustibles Líquidos y a las emisiones de dióxido de carbono. Estos van a crecer 71% nominal de $1,7 billones a $2,9 billones. El crecimiento real será del 55%. Esto ultimo es fruto de la aplicación de aumentos de la suma fija de períodos anteriores que fueron suspendidos.

Sin Impuesto PAIS

Para el año entrante el Gobierno supone que habrá superado el agujero fiscal que le dejó la eliminación del Impuesto PAIS del orden de 1% del PBI y la rebaja de Bienes Personales, que tuvo un costo de 0,3 puntos del PBI.

Además de un incremento de ingresos por mejora de la actividad, algo también debería llegar por vía de mejora de la administración tributaria.

Por otro lado, en las proyecciones para el acuerdo firmado con el FMI este año, se estima un superávit fiscal de 2,2% del PBI. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2026 lo reduce al 1,5%. En este caso, las estimaciones de crecimiento del PBI pasan del 4,5% a 5% en año entrante.