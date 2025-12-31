¿Problemas para Argentina? China aplica aranceles del 55% a las importaciones de carne vacuna excedente + Seguir en









La decisión regirá desde enero de 2026 y estará vigente por tres años. Argentina podrá exportar hasta 511.000 toneladas anuales con el arancel habitual del 12,5%, pero los envíos que excedan ese límite enfrentarán la sobretasa. Brasil y Uruguay también tienen cupos asignados.

Argentina exportó 453.860 toneladas de carne a China entre enero y noviembre de 2025, cerca del límite que fijará la nueva regulación.

El Ministerio de Comercio de China anunció este miércoles que aplicará medidas de salvaguardia sobre las importaciones de carne vacuna a partir del 1 de enero de 2026, que incluirán aranceles adicionales de hasta el 55% para los envíos que superen determinados cupos por país.

La resolución surge tras la conclusión de una investigación de salvaguardia iniciada el 27 de diciembre de 2024 sobre las compras externas de carne bovina. Según informó la agencia oficial Xinhua, las medidas estarán vigentes durante tres años —hasta el 31 de diciembre de 2028— y se implementarán mediante contingentes arancelarios específicos por país.

Cupos y aranceles De acuerdo con la disposición china, la Argentina dispondrá de una cuota de 511.000 toneladas anuales para ingresar con el arancel habitual del 12,5%. Si los envíos superan ese límite, se activará el arancel del 55%.

La cuota establecida para la Argentina se alinea con el volumen exportado este año, aunque la nueva regulación limita las posibilidades de expansión de los envíos hacia el mayor mercado mundial.

Campo vacas ganado hacienda carne China estableció cupos arancelarios para proteger su industria cárnica local, afectada por el exceso de oferta y la caída de precios internos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reportó que entre enero y noviembre de 2025 se exportaron 453.860 toneladas de carne argentina a China, cifra inferior a los máximos de ciclos previos.

Por su parte, Brasil recibió un cupo de 1,1 millones de toneladas, mientras que Uruguay podrá exportar hasta 324.000 toneladas por año. Australia y Estados Unidos registran límites de 200.000 y 164.000 toneladas, respectivamente. Las cuotas se ampliarán de manera gradual cada 12 meses, al tiempo que las salvaguardias se irán relajando progresivamente. Caída de precios internos Las autoridades chinas explicaron que el precio de la carne vacuna en el mercado interno mostró una tendencia a la baja en los últimos años, producto de un exceso de oferta y de una demanda debilitada en el contexto de la desaceleración de la segunda economía mundial. En paralelo, las importaciones crecieron con fuerza, consolidando a China como un destino clave para grandes exportadores como Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos. Investigadores chinos concluyeron que el aumento de las compras externas de carne vacuna afectó negativamente a la industria local, señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado. La investigación abarcó carne fresca y congelada, con y sin hueso.

