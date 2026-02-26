Recibo de sueldo: cuánto ganará un empleado de comercio en marzo 2026 y cuándo es el aumento

Este mes se liquidan dos sumas fijas no remunerativas de $60.000 y $40.000 que se incorporarán al salario básico en abril.

La paritaria prevé una reunión en marzo para revisar escalas y definir ajustes según el impacto de la inflación.

El salario de los empleados de comercio en marzo de 2026 llega con dos sumas fijas que elevan el ingreso mensual antes de la próxima revisión paritaria.

El esquema vigente, acordado entre el gremio del sector y las cámaras empresarias, mantiene durante este mes una recomposición extraordinaria que impacta en todas las categorías, desde maestranza hasta vendedores y cajeros.

En concreto, los trabajadores percibirán un monto de $60.000 y otro de $40.000 , ambos no remunerativas , que se detallan por separado en el recibo. Estos se incorporarán al básico recién en abril , cuando se actualicen formalmente las escalas. A continuación, conocé los detalles.

Durante marzo de 2026, los trabajadores del sector cobran el salario básico correspondiente a su categoría más dos sumas fijas no remunerativas que, en conjunto, suman $100.000 . Este adicional se aplica a todas las escalas y se incorporará al básico en abril.

Los montos totales de este tercer mes del año, incluyendo esas sumas, quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

Administrativos

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

Personal Auxiliar

Auxiliar A: $1.171.091

Auxiliar B: $1.178.740

Auxiliar C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

Auxiliar especializado A: $1.180.274

Auxiliar especializado B: $1.194.041

Vendedores

Vendedor A: $1.171.091

Vendedor B: $1.194.044

Vendedor C: $1.201.690

Vendedor D: $1.218.519

A estos valores deben sumarse adicionales como antigüedad (1% por cada año trabajado, aplicado sobre conceptos remunerativos y también sobre las cifras fijas), presentismo, horas extras o suplementos específicos, según la tarea y el tipo de jornada.

Cuánto gana un cajero en marzo

El salario de un cajero varía según categoría y carga horaria. En jornada completa, los montos de marzo son:

Cajero A: $1.171.091

Cajero B: $1.176.448

Cajero C: $1.183.333

Estos valores incluyen las dos sumas fijas vigentes hasta este mes. A su vez, pueden incrementarse por antigüedad, horas extras y adicionales propios del convenio colectivo.

En el caso de media jornada, por ejemplo, cuatro horas diarias cinco días a la semana, el sueldo es proporcional. Tomando como referencia un Cajero A, el ingreso ronda los $585.000 mensuales, sin contar adicionales. Si el trabajador cuenta con años de servicio o cobra presentismo, el monto final puede ser mayor.

Cuándo será el próximo aumento de sueldo para empleados de comercio

El acuerdo salarial tiene vigencia desde julio 2025 hasta abril de 2026. Según lo establecido en el acta paritaria, las partes se comprometieron a reunirse durante marzo para analizar la evolución de la economía y el impacto de la inflación sobre las escalas de sueldo.

En esa instancia también se evaluará la actualización de los básicos, la posible incorporación de nuevas sumas fijas o porcentajes de aumento, y la absorción definitiva de los montos no remunerativos al salario base.

Si se alcanza una nueva negociación, el incremento podría comenzar a regir desde abril o meses posteriores, dependiendo de lo que se pacte.