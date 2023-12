Regalos para Navidad y Año nuevo: uno por una, todas las ofertas de los bancos y billeteras virtuales

Como principales rubros encontramos indumentaria, jugueterías y hogar & deco. Actualmente ya tenemos 150 marcas adheridas.

La acción en si, tanto en Shoppings como en marcas seleccionadas cuenta con Ahorro y Cuotas:

-25% de ahorro Cartera Masiva - Sin tope

-30% de ahorro Cartera Eminent - Sin Tope

-3 cuotas sin interés

Medios de pago: Todas las tarjetas Galicia

A esta acción se le suma un adicional pagando con MODO (20% con tope de $5.000 por transacción, $20.000 por banco) en comercios adheridos.

Macro BMA

Jugueterías: especial Navidad y Reyes

- Todos los martes del 01/12/2023 al 31/01/2024 las tarjetas de débito obtienen un 20% de reintegro con tope mensual de $8.000.

- Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard obtienen un 20% de reintegro con tope mensual de $8.000 + 3 cuotas sin interés.

- Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard platinum y black obtienen un 20% de reintegro con tope mensual de $12.000 + 3 cuotas sin interés.

Marcas participantes: Osito Azul, El mundo del Juguete, City Kids, Monococo, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Petit (Giro Didáctico).

BENEFICIOS EXCLUSIVOS MODO – NAVIDAD EN SHOPPINGS:

- Todos los días del 15/12/2023 al 24/12/2023, las tarjetas de débito Visa, crédito Visa y Mastercard tienen un beneficio de: 20% de reintegro con tope por transacción: $5.000. Tope por usuario: $20.000 MODO

- Acumulables con beneficios vigentes por ejemplo martes de indumentaria que coincidan, o el beneficio de MODO para clientes BMA que premia las primeras 10 tarjetas.

PUNTOS

- 18 al 22 de diciembre: Semana Solidaria. Se duplican los puntos donados.

- 27/12 Especial Reyes, con selección de productos tangibles enfocados en los más chiquitos de la familia, se puede combinar desde 500 puntos + $

Banco Columbia

Del 18 al 24/12

-MACOWENS y DEVRE

30% de ahorro tope $8000 y 3 cuotas sin interes.

-COTO 6 cuotas sin interés en la categoría juguetes.

-CRECIENDO 25% de ahorro tope $ 5000

-VINOTECAS 30% de ahorro tope $ 5000

Del 20 al 22/12

-JUGUETERÍAS 25% de ahorro tope $5000

El 24 y 31/12

-RESTAURANTES Y FAST FOOD 30% de ahorro tope $8000

Santander Río

20 de diciembre- Especial Súper Miércoles de Navidad

- 25% de ahorro para cartera general y un 30% de ahorro para clientes Select, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país .

Los clientes adheridos al programa Women disfrutarán de un 30% de ahorro con 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro durante el viernes 15 y sábado 16 de diciembre en shoppings y marcas como Grimoldi, Ver, Portsaid, Desiderata .

Con MODO en Shoppings con vigencia del 15 al 24 de Diciembre con 20% de ahorro en locales adheridos, pagando con QR Modo a través de la App Santander. Tope de reintegro por cuenta: $5.000 por transacción y $20.000 de tope total por cuenta.

Banco Macro

Desde el 4 al 14 de diciembre, en compras online, los clientes tienen 25% de ahorro pagando con MODO y sus Tarjetas de Débito y Crédito Macro en comercios adheridos. El tope de devolución es de 10.000 pesos por cliente.

Además, del 21 al 23 de diciembre, en comercios adheridos de Shoppings seleccionados, indumentaria, jugueterías y librerías, habrá 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés, con un tope de $10.000 pagando con Tarjetas de Crédito Macro desde MODO.

Con Tarjetas de Crédito Macro Selecta el ahorro se eleva a 30% y el tope de devolución será de 20.000 pesos.

En Perfumerías seleccionadas, entre el 21 y el 23 de diciembre, los clientes de Banco Macro tendrán un ahorro de 10% y hasta 6 cuotas sin interés. No hay tope de devolución.

Finalmente, en Macro Premia, es posible cambiar los puntos y disfrutar de hasta un 50% de ahorro adicional en Jugueterías y Librerías.

ICBC

Del 6 al 14 de diciembre, los usuarios que realicen pagos con MODO recibirán un 25% de reintegro, con un tope máximo de $10,000 para toda la promoción.

El viernes 15 de diciembre, Despegar brindará un descuento del 15% en vuelos internacionales para los clientes del banco ICBC. Esta oferta estará disponible en la aplicación móvil, tiendas físicas, centro de atención telefónica y sitio web. Los destinos incluyen todos los vuelos internacionales.

Los días lunes 18 y martes 19 de diciembre, los shoppings se sumarán a la celebración de Navidad con descuentos de hasta un 30% y 3 cuotas sin interés. Además, los usuarios de MODO podrán obtener un descuento adicional del 20%, con un tope máximo de $5,000 y hasta $20,000 en reintegro.

Los shoppings adheridos a estas promociones son: Portal Rosario; Alto Rosario; Alto Córdoba; Alto Noa; Alto Comahue; Ribera; Portal Los Andes; Portal Patagonia; Patio Olmos; Paseo Alvear; Paseo Jockey; Los Gallegos; Paseo Aldrey; Palmares Shopping; La Barraca Mall; Espacio San Juan; Centenario Shopping; Sarmiento Shopping; Las Toscas; Boulevard; Nuevocentro; Unicenter; Palmas del Pilar; Parque Brown; Alto Palermo; Abasto; Alcorta Shopping; Plaza Oeste; Alto Avellaneda; Dot; TOM; Recoleta Mall; Paseo Pilar; Paseo Champagnat; El Solar De la Abadía; Devoto; y Centro Comercial Nordelta.

Banco Ciudad

Del 16 al 18 de diciembre inclusive, y los días 3 y 4 de enero, se brindará un 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en más de 800 locales de indumentaria, perfumería y juguetería. El descuento (con tope de $15.000 por compra) aplicará a los consumos abonados con tarjetas de débito y crédito del Ciudad.

A estas promociones, se suma un beneficio si el pago se realiza a través de MODO o desde la App Mobile de Banco Ciudad: consiste en un 20% de descuento adicional si las compras se realizan entre el 16 y el 18 de diciembre en locales adheridos de los principales shoppings; y una devolución de $1.500 por compra el 3 y 4 de enero. Entre las jugueterías adheridas, están Apioverde, Somos los juguetes, Carrousel, Cebra y El Mundo del Juguete, entre otras. Algunas de las perfumerías más destacadas que serán parte de estas promociones son Simplicity, Rougue, Get the Look, Beauty 24 y Juleriaque. En el rubro indumentaria están Ver, Yagmour, Dexter, Bowen, Grimoldi y Montagne, entre otras.

Además, del 15 al 24 de diciembre habrá un 20% de descuento en los principales Shoppings (Galerías Pacífico, Unicenter, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto, Devoto Shopping y Distrito Arcos para Capital y Gran Buenos Aires, Córdoba Shopping y Patio Olmos, Mendoza Plaza y Palmares (Mendoza), Portal Salta y Portal Tucumán, entre otros) abonando con tarjetas de débito y crédito del Ciudad pagando a través de MODO o desde la App Mobile de Banco Ciudad. Del 16 al 18 inclusive, si la compra se realiza en locales adheridos a la promo del 40%, los beneficios se acumulan, alcanzando un 60% de descuento.

Banco Credicoop

Del 04 al 14/12: 25% de ahorro en tiendas virtuales de comercios adheridos con tarjetas Credicoop a través de MODO. Tope: hasta $ 10.000 por usuario.

13 y 14 diciembre: hasta 50% de ahorro en comercios adheridos con tarjetas Credicoop a través de Modo. Tope: hasta $ 20.000 por transacción.

Del 15 al 24/12: 30% de ahorro en comercios adheridos de shoppings con tarjetas Credicoop a través de Modo. Tope: hasta $ 7.500 por transacción y hasta $ 35.000 por usuario.

Sábados 23 y 30 de Diciembre: 40% de ahorro en supermercados minoristas y mayoristas adheridos con tarjetas Cabal a través de Modo. Tope: hasta $ 6.000 por usuario por sábado.

Banco Patagonia

En la tienda CLUB PATAGONIA (clubpatagonia.com.ar), los clientes pueden comprar hasta 6 cuotas sin interés todos los productos, abonando con tarjeta de crédito.

Además:

Los días 13, 14, 15 y 22 de Dic. 3 cuotas sin interés en Mercado Libre con todas las tarjetas de Crédito.

El 12 y 13 de dic, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en Dexter, Stock Center, Moov y Cheeky. Tope: $10.000

El 14 y 15 de dic, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en Open Sport, Chelsea Seven Sport y Top Sport. Tope: $10.000

El 21 y 22 de dic, Exclusivo segmento Singular, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en Swatch, Kosiuko, Devre, Lazaro y Juanita Jo. Tope: $10.000

Los días 16, 23 y 30 de dic hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en los comercios adheridos de Unicenter y Galerías Pacifico. Tope: $10.000

Del 20 al 23 de dic, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en Cebra, Creciendo, Apio verde, Compañía de Juguetes, Mono Coco, City kids, Kinderland, Giro Didáctico, Planeta Bebe y Magic Toys. Tope: $10.000

Del 15 al 24 de dic – Especial Shopping DOT BAIRES, exclusivo VISA, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos Tope: $10.000, además un 20% adicional pagando con MODO. Tope$5000 por transacción y hasta $20.000

El 19 y 20 de dic. – Promoción especial VISA - hasta un 30% de descuento en los comercios registrados bajo el rubro Indumentaria. Tope: $5000

Los miércoles 13 y 20 de dic. Pagando a través de Google Pay o Apple Pay en los comercios adheridos de los Shoppings: Abasto, Patio Bulrrich, Paseo Alcorta, Distrito Arcos, Alto Palermo, Soleil, Alto Avellaneda, Alto Rosario, Dot, Alto Noa, Alto Comahue y Cordoba Shopping tenes hasta un 30% con TC VISA. Tope: $20000

El 16 y 17 de dic. Supermercados COTO, hasta un 30% con TC visa y master. Tope: $5000

El 21 y 22 de dic. Supermercados Jumbo, disco y Vea – Exclusivo AMEX hasta un 35% Tope: $10.000

Todos los viernes de diciembre, en Heladerías, hasta un 35% Tope: $1500.

El 13 y 14 de dic, hasta un 30% de descuento en Carnicerías, Tope: $5000 .

El 15 y 16 de dic. en Farmacity, the food market, Get the look y Simplicity, tenes hasta un 30% Tope: $5000

Los viernes de diciembre hasta 30% en restaurantes con visa y master. Tope $1500 y con Amex hasta 40% y Tope $3000

Los miércoles de diciembre hasta 20% en Carrefour con tc y td. Tope $2500

Los viernes de diciembre hasta 20% en Changomas con tc y td. Tope $2500 y 10% adicional abonando con Modo. Tope $1000

Los jueves de diciembre hasta 35% en Pedidos Ya con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia . Tope $1500.

Los jueves, viernes y sábados hasta 45% en Pedidos Ya exclusivo Amex Black.

Banco BBVA

Promoción Shoppings

- Vigencia: 21/12 al 23/12

- % de Descuento: 30% de reintegro + 3 cuotas y acumula con promos MODO

- Tope: $30.000 por transacción

- Shoppings Adheridos: Cencosud (Unicenter, Plaza Oeste, Portales, palmas del pilar, Factory Parque Brown), Recoleta Mall, El solar, Galerías Pacifico, Los Gallegos, Nordelta Centro comercial, Nine Shopping, Nuevo Centro, Patio Olmos, Paseo del Jockey, La barraca Mall, Paseo Aldrey, Del parque sustent outlet y Paseo Libertad.

Promoción adelanto Navidad en marcas seleccionadas exclusiva MODO

- Vigencia: 13/12 al 15/12

- % de Descuento: Hasta 40% de reintegro. 30% de reintegro + 10% si cobras el sueldo en BBVA + Acumula con Planes ahora

- Tope: Hasta $40.000 ($30.000 por transacción + 10.000 si cobras el sueldo)

- Comercios Adheridos: Dexter - Moov - Stock Center Open Sports, Sarkany, Ver, Akiabara, Grimoldi - Hush Puppies, Paruolo, Desiderata - Portsaid - System, 47 street, Swatch, Montagne, CARROUSEL, El Mundo del Juguete, City Kids, Educando, Osito Azul, Mono Coco.

Comafi

Indumentaria / Shoppings adheridos: 21 y 22 de diciembre

• 30% Tarjeta de Débito Total Cartera. Tope de reintegro $ 9000

• 25% Tarjetas de Crédito Comafi Único Tope de reintegro: $7.000 + 6 cuotas sin interés

• 20% Tarjetas de Crédito Cartera General. Tope de reintegro: $5.000 + 3 cuotas sin interés

Jugueterías Adheridas: 21 y 22/12 + 4 y 5/01 (Reyes)

• 30% Tarjeta de Débito Total Cartera. Tope de reintegro $ 9000

• 25% Tarjetas de Crédito Comafi Único Tope de reintegro: $7.000 + 6 cuotas sin interés

• 20% Tarjetas de Crédito Cartera General. Tope de reintegro: $5.000 + 3 cuotas sin interés

Coto juguetería: todos los jueves, desde el 7/12 al 7/01, 6 cuotas sin interés para toda la cartera. Exclusivo en sector Juguetería.

Banco Nación

El BNA pone en marcha la promoción “Especial Navidad” con descuentos de hasta el 25% y ha de a el 14/12. Este descuento y beneficio es para compras online con TC y TD del BNA y con la billetera digital “MODO BNA+. ”Tope de devolución de hasta $10.000 a través de la web https://semananacion.com.ar/navidad.

En la misma línea y desde el 15 al 24 de diciembre la institución lanzara la promo “ Especial Felices Fiestas” con descuentos de hasta el 20% y reintegros de $5.000 por transacción y hasta $20.000 por cliente. Finalmente para el rubro “Juguetería, Librería e indumentaria” y entre el 19 y 21 de dic tendremos una adicional del 20%, abonando con MODO BNA+.

Banco Hipotecario

Desde el 18 al 23 de diciembre en jugueterías adheridas: Con Tarjeta de Crédito: 30% de reintegro con tope de $15.000 + 3 cuotas sin interés.

Exclusivo en tiendas presenciales:

El mundo del Juguete.

Cebra

Creciendo

Educando

Monococo

Citykids

Tecnología: Musimundo: Desde el 20 al 23 de diciembre.

Tarjeta de Crédito: 30% con tope de reintegro de $30.000 + 4 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Billeteras virtuales

MODO

Quienes utilicen MODO podrán acceder a un 25% de descuento en las tiendas online de Luigi Bosca, Calvin Klein, Juleriaque, Luz de Mar, y Topper, entre otras, todos los días de la semana desde el 04 al 14 de diciembre.

Por otro lado, quienes paguen con la billetera de los descuentos podrán también aprovechar de un 20% de reintegro todos los días desde el 15 al 24 de diciembre, en los comercios adheridos de shoppings como Alto Palermo; Dot; Unicenter; Recoleta mall; El solar; TOM; Paseo del Jockey y Nuevocentro shopping, entre otros.

Los usuarios que realicen su primera compra con MODO, podrán disfrutar además de un 100% de reintegro todos los días hasta el 15 de diciembre. Y como si fuera poco, esta promoción también es acumulable con la promoción que aplica para las tiendas online anteriormente mencionadas.

Reba

- Lunes 3 cuotas sin interés + 20% de descuento en Farmacity y Get The Look pagando con tu tarjeta de crédito American Express Icon® y 3 cuotas sin interés + 15% de descuento en Farmacity y Get The Look pagando con tu tarjeta de crédito American Express Green®

- Domingo y lunes Shopping Days con Amex, 3 cuotas sin interés + 20% de descuento sin tope en locales adheridos pagando con tu tarjeta de crédito American Express.

Ualá

Moda

Dexter, Moov, Stock Center - 20% de descuento, con un tope de $5.000. El 18/12.

VER - 20% de descuento en tiendas físicas, del 18 al 22/12 con un tope de $5.000.

Koxis - 20% de descuento en las tiendas físicas, del 1 al 31/12. Con tope.

Witty Girls - 20% de descuento en tiendas físicas, del 18 al 22/12 con un tope de reintegro de $3.000.

Seven Sport - 15% de descuento, los miércoles. Con tope.

Macu Shop - 10% de descuento con el código GRACIASUALA, del 1 al 31/12.

Juguetería

Educando - 20% de descuento en tiendas físicas, del 18 al 22/12 con un tope de reintegro de $3.000.

Librerías

Yenny/El Ateneo - 20% de descuento, del 18 al 22/12 con un tope de reintegro de $3.000.

Electro

Musimundo - 10% de descuento con tope de $10.000 + 10% de reintegro adicional con tope de $2.500 por cuenta, del 18/12 al 31/1.

Tecnocompro - 10% de descuento en tiendas físicas, del 13/11 al 31/12 sin tope.

Smartlife - 10% de descuento con el código UALICIDAD, del 1 al 31/12.

Perfumería

Farmacity - 30% de descuento escaneando el QR desde la app Ualá, de lunes a viernes. Con tope.

Get The Look - 30% de descuento escaneando el QR desde la app Ualá, de lunes a viernes. Con tope.

Simplicity - 30% de descuento escaneando el QR desde la app Ualá, de lunes a viernes. Con tope.

Farmaonline - 20% de descuento, todos los jueves. Con tope.

Supermercados

PedidosYa Market - 30% de descuento, los miércoles. Con tope.

Dia - 20% de descuento en todas las sucursales Dia y Dia Online, los miércoles. Con tope.

Carrefour Express - 15% de descuento con modalidad contactless, los lunes. Con tope.

Mercado Libre

Del 12 al 14 de diciembre, desde las 18:00 hasta las 6:00 horas, Mercado Libre llevará a cabo la 'Noche de Regalos'. Durante estas tres noches, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta un 50% off en productos. Además, de disponer de hasta 9 cuotas sin interés y envíos en menos de 24 hs.

Este evento, previo a las fiestas, brinda una oportunidad para aprovechar descuentos exclusivos y opciones de financiamiento flexibles. Entre los productos más buscados de los últimos días se encuentran: