Aumentan las multas impositivas de ARCA: guía completa para defenderse y reducir costos

Ley de Inocencia Fiscal y sanciones de ARCA: cómo son ahora, qué riesgos implican y cómo actuar si somos multados.

Los montos de las multas por incumplimientos fiscales ante ARCA se incrementaron de manera exponencial.

Una de las novedades del nuevo marco tributario argentino es el incremento de las multas impositivas que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La entrada en vigencia de la denominada Ley de Inocencia Fiscal reformó parte de la Ley de Procedimiento Fiscal y elevó los montos que un contribuyente puede enfrentar por incumplimientos como la falta de presentación de declaraciones juradas en término. En muchos casos, los aumentos superan las cifras anteriores en más del 100.000%.

JJJSE2V2C5FY7LQBU63MNX6XDA ARCA y Ley de Inocencia Fiscal Ley de Inocencia Fiscal: ¿Cuánto aumentaron las multas de ARCA? La Ley de Inocencia Fiscal ajustó los montos de las sanciones previstas en el régimen tributario formal que controla ARCA. Por ejemplo:

La multa por no presentar una declaración jurada en término pasó de aproximadamente $200 a $220.000 para personas físicas.

En el caso de personas jurídicas , esa misma sanción se elevó de cerca de $400 a $440.000 .

Para declaraciones juradas informativas, los montos también subieron de cifras relativamente bajas a millones de pesos según la gravedad y tipo de incumplimiento. Infracciones con errores formales, como la declaración del domicilio fiscal, pueden implicar multas que van desde $150.000 hasta $35.000.000 según la infracción y el tipo de contribuyente.

Tipos de infracciones: de la multa "automática" a la ejecución fiscal Aunque se habla de “multas automáticas”, no se aplican de inmediato sin trámite. La Ley de Inocencia Fiscal mantiene el juicio administrativo previo para sancionar, aunque la configuración de la infracción no requiere intimación previa para considerar que hubo incumplimiento formal.

Las sanciones más frecuentes son: Multa por no presentar declaraciones juradas en término: se aplica cuando no se presentó la DJ en el plazo legal.

Multas por omisión o errores en declaraciones informativas: declaraciones complementarias o regímenes de información que no se presenten o se presenten mal.

Posibles vías adicionales: además de la sanción formal, el organismo puede intimar al pago de impuestos vencidos y, en caso de persistir el incumplimiento, avanzar hacia ejecución fiscal o fiscalización tributaria. Es importante saber que las cifras elevadas no llegan de golpe: primero se notifica, se otorga un plazo para regularizar y si persiste la falta, se aplica la multa correspondiente. ¿Qué sucede si no presento mi Declaración Jurada a tiempo? No presentar una declaración jurada en tiempo y forma puede desencadenar varias consecuencias: Intimación por parte de ARCA para presentar la DJ o regularizar la situación.

Aplicación de la multa formal conforme a los montos actualizados por la ley si no se cumple en el plazo otorgado.

Si la omisión se combina con otros incumplimientos, como errores graves o manipulación de información, puede haber sanciones adicionales, fiscalización exhaustiva o incluso acciones más severas en casos complejos. En muchos casos ARCA analizará la cantidad de días de demora para aplicar multas menores o diferentes grados de sanción. Cómo defenderse ante una multa de ARCA: vías legales y descargos Descargos administrativos : en la etapa de sumario administrativo previa a la multa, podés presentar descargos explicando motivos válidos (error involuntario, problemas administrativos, etc.), lo que puede reducir la multa o incluso hacerla caer si se demuestra la ausencia de dolo o culpa.

: en la etapa de sumario administrativo previa a la multa, podés presentar (error involuntario, problemas administrativos, etc.), lo que puede si se demuestra la ausencia de dolo o culpa. Reconsideración y Tribunal Fiscal : si la sanción se confirma, podés solicitar una reconsideración ante ARCA y, si no se concede, acceder al Tribunal Fiscal de la Nación para litigar el caso, siempre que el monto en disputa lo permita.

: si la sanción se confirma, podés solicitar una ante ARCA y, si no se concede, acceder al para litigar el caso, siempre que el monto en disputa lo permita. ‍ Demandas judiciales: en última instancia, también podés acudir a la justicia contencioso-administrativa para cuestionar la legalidad de la multa o la forma en que se aplicó, aunque este camino requiere asesoramiento especializado y suele ser más costoso y lento.

