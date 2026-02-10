Monotributo 2026: cuánto paga la categoría más baja por mes + Seguir en









La actualización semestral del régimen simplificado ya rige en febrero y redefine cuotas, topes de facturación y vencimientos.

Cumplir con el calendario es fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar retrasos administrativos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia los nuevos importes del monotributo correspondientes al período de febrero a agosto de 2026. El esquema refleja la actualización automática prevista por ley y se apoya en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.

El ajuste modifica el monto mensual que pagan los monotributistas y redefine los límites de ingresos brutos anuales, una variable clave para sostener o redefinir la categoría de acuerdo al ingreso de cada contribuyente.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Escalas vigentes del monotributo La revisión semestral elevó los topes de facturación de acuerdo a los siguientes límites máximos de ingresos anuales:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05 Estos valores definen la permanencia dentro del régimen simplificado y funcionan como barrera previa al salto al régimen general.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila ARCA: cuánto tengo que pagar por el monotributo según mi categoría El impacto más visible de la actualización aparece en la cuota mensual (la suma entre el impuesto integrado y el componente previsional).

ARCA difundió los valores completos, que ya rigen para este mes: Categoría A: $4.780,46 (servicios) / $4.780,46 (ventas)

Categoría B: $9.082,88 (servicios) / $9.082,88 (ventas)

Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas)

Categoría D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas)

Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas)

Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas)

Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas)

Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas)

Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas)

Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas)

Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas) La brecha entre servicios y comercio vuelve a marcar diferencias fuertes en las categorías más altas, con un costo fiscal mucho más exigente para quienes no venden bienes. ARCA.jpg M1 Cuándo vence la fecha de pago del monotributo en febrero 2026 El vencimiento mensual del monotributo mantiene su esquema habitual y concentra la atención en evitar intereses o sanciones automáticas. ARCA recuerda que el pago en término es condición para conservar los beneficios del régimen. Fecha límite de pago: hasta el 20 de febrero de 2026. El incumplimiento habilita recargos, recategorizaciones de oficio y hasta la exclusión del sistema si se detectan desvíos reiterados.

