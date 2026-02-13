Así es el nuevo esquema de ARCA para la presentación del Impuesto a las Ganancias + Seguir en









Conocé los lineamientos de la normativa y el alcance del decreto de acuerdo a los parametros establecidos por la Ley de Inocencia Fiscal.

El régimen simplificado está disponible para las declaraciones correspondientes al período fiscal 2025 y posteriores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió un procedimiento alternativo para la liquidación anual del tributo que busca simplificar el cumplimiento fiscal, mediante información precargada y controles automáticos. Un formato que reduce instancias operativas y centraliza la carga de información en sus propios sistemas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley de Inocencia Fiscal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La modificación quedó formalizada a través de la Resolución General 5820, que reemplaza el esquema anterior dispuesto por la ex AFIP. El nuevo procedimiento toma como base los datos disponibles en registros oficiales y en información suministrada por terceros, los cuales son puestos a disposición del contribuyente para su revisión antes de la validación final.

ARCA Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias El régimen está orientado a personas y sucesiones indivisas que cumplan determinadas condiciones patrimoniales y de ingresos. Bajo esta modalidad, el sistema genera una liquidación preliminar que puede ser aceptada o ajustada por el contribuyente, antes de su presentación definitiva ante la autoridad fiscal.

La reglamentación acerca los movimientos de acuerdo a lo dispuesto por el decreto y redefine el alcance del régimen para los períodos fiscales 2025 y siguientes. El objetivo es evitar la mayor cantidad de errores posibles y mejorar el nivel de cumplimiento a partir de procesos estandarizados, con menor intervención manual en cada paso.

arca ARCA: requisitos para adherir al régimen La adhesión esta sujeta a una validación previa por parte del organismo recaudador. En este proceso ARCA realiza verificaciones automáticas sobre la situación fiscal del contribuyente al cierre del año calendario anterior, y toma como referencia los parámetros establecidos en la Ley 27.799.

El trámite de adhesión se realiza a través del servicio Sistema Registral, en la sección Ganancias PH Simplificada, y puede efectuarse desde el primer día hábil del período fiscal hasta el vencimiento general de la declaración. La permanencia debe ratificarse de manera anual y el desistimiento puede solicitarse antes de la presentación. Condiciones para optar por la DDJJ Simplificada Residencia fiscal en la Argentina.

Ingresos y bienes totales dentro de los límites previstos por la Ley 27.799 al 31 de diciembre del año previo.

CUIT activo , sin restricciones administrativas.

Alta vigente en el gravamen.

Exclusión del padrón de Grandes Contribuyentes Nacionales en el año inmediato anterior y los dos previos. Quienes hayan adherido al régimen anterior deberán convalidar su opción de acuerdo al sistema habilitado desde el 11 de febrero de 2026.