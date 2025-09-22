Retenciones: cuándo se aplicaron por primera vez en Argentina y su cronología a lo largo del tiempo

Desde el siglo XIX hasta hoy, las retenciones marcaron la relación entre el Estado, el campo y la economía nacional atravesando etapas de eliminación total, reintroducciones y enfrentamientos.

El Gobierno anunció la suspensión total de retenciones a los granos y se marca un nuevo capítulo en la historia fiscal.

El Gobierno anunció la vuelta de las retenciones cero hasta el 31 de octubre para todos los granos, con el objetivo de garantizar dólares frescos y calmar la volatilidad cambiaria. La medida reabrió una discusión de larga data: ¿hasta qué punto este tributo es una fuente de recursos fiscales o un freno a la competitividad del agro?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde Bartolomé Mitre en 1862 hasta las medidas más recientes, el esquema de derechos de exportación atravesó etapas de eliminación total, reintroducciones en momentos de crisis, sistemas móviles y hasta enfrentamientos sociales como el recordado conflicto de 2008 .

Formalmente conocidas como derechos de exportación , las retenciones son tributos que se cobran en la aduana sobre las ventas al exterior. El cálculo se hace tomando las cantidades declaradas y el precio internacional vigente. En términos simples, implican que el productor recibe un valor menor que el del mercado mundial.

Durante abril, las empresas del complejo agroexportador liquidaron divisas por un total de u$s 2524 millones, un crecimiento del 32% interanual.

por un lado, ingresos fiscales para el Estado;

por el otro, una baja en el precio doméstico del producto alcanzado.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, al no tener Argentina gran influencia sobre los precios globales, la retención termina funcionando como un recorte directo a lo que perciben los productores.

Además, las alícuotas han sido de lo más variadas. Desde porcentajes fijos que llegaron al 40% en los años de mayor presión, hasta sumas específicas en dólares por cada tonelada exportada. En algunos momentos se aplicaron a todos los cereales y oleaginosas; en otros, se redujeron o eliminaron para cultivos puntuales como el trigo o el maíz, manteniéndose sólo en el complejo sojero.

Cronología de las retenciones en Argentina

campo maiz retenciones La historia de las retenciones ha mantenido altibajos en la relación entre el campo y los diferentes gobiernos. Depositphotos

La historia arranca en el siglo XIX, bajo el gobierno de Mitre.