El Gobierno anunció la vuelta de las retenciones cero hasta el 31 de octubre para todos los granos, con el objetivo de garantizar dólares frescos y calmar la volatilidad cambiaria. La medida reabrió una discusión de larga data: ¿hasta qué punto este tributo es una fuente de recursos fiscales o un freno a la competitividad del agro?
Retenciones: cuándo se aplicaron por primera vez en Argentina y su cronología a lo largo del tiempo
Desde el siglo XIX hasta hoy, las retenciones marcaron la relación entre el Estado, el campo y la economía nacional atravesando etapas de eliminación total, reintroducciones y enfrentamientos.
-
Retenciones: también bajarán a cero para carnes bovinas y avícolas
-
El Gobierno espera obtener u$s7.000 millones del campo por eliminación de retenciones
Desde Bartolomé Mitre en 1862 hasta las medidas más recientes, el esquema de derechos de exportación atravesó etapas de eliminación total, reintroducciones en momentos de crisis, sistemas móviles y hasta enfrentamientos sociales como el recordado conflicto de 2008.
Retenciones: hasta dónde abarca el impuesto
Formalmente conocidas como derechos de exportación, las retenciones son tributos que se cobran en la aduana sobre las ventas al exterior. El cálculo se hace tomando las cantidades declaradas y el precio internacional vigente. En términos simples, implican que el productor recibe un valor menor que el del mercado mundial.
Esto genera dos efectos principales:
- por un lado, ingresos fiscales para el Estado;
- por el otro, una baja en el precio doméstico del producto alcanzado.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, al no tener Argentina gran influencia sobre los precios globales, la retención termina funcionando como un recorte directo a lo que perciben los productores.
Además, las alícuotas han sido de lo más variadas. Desde porcentajes fijos que llegaron al 40% en los años de mayor presión, hasta sumas específicas en dólares por cada tonelada exportada. En algunos momentos se aplicaron a todos los cereales y oleaginosas; en otros, se redujeron o eliminaron para cultivos puntuales como el trigo o el maíz, manteniéndose sólo en el complejo sojero.
Cronología de las retenciones en Argentina
La historia arranca en el siglo XIX, bajo el gobierno de Mitre.
- 1862: Mitre establece los primeros derechos de exportación. Décadas más tarde, en 1940, el IAPI se convirtió en el organismo clave para controlar el comercio exterior, actuando como comprador único de cereales y oleaginosas.
- 1955: la autodenominada Revolución Libertadora volvió a aplicar retenciones de hasta el 25%.
- 1958; Con Arturo Frondizi se ajustaron nuevamente como parte de un plan de estabilización.
- Década del 60: las alícuotas se movieron entre el 6,5% y el 13%, y con Krieger Vasena llegaron al 25%.
- Década del 70: Apareció la figura de los “derechos especiales móviles” (1972), que no podían superar el 15% del valor FOB.
- 1987; El gobierno de Raúl Alfonsín las quitó en 1987 para trigo y maíz, pero las reimplantó en 1989 en plena hiperinflación.
- Década de los 90: Con el plan de convertibilidad las retenciones desaparecieron casi por completo, salvo un 3,5% que quedó para soja y girasol. La calma duró hasta 2002, cuando la crisis las devolvió con fuerza: 10% para cereales y 13,5% para oleaginosas, que luego treparon al 20 y 23,5%.
- 2007: Las retenciones subieron al 27,5% para la soja.
- 2008: Conflicto con el campo por las retenciones móviles.
- 2015: Eliminación parcial de las retenciones y su regreso en 2018 bajo la gestión Macri
- 2019-2020: El Frente de Todos introduce modificaciones con porcentajes que oscilaron entre 7% y 33%.
Dejá tu comentario