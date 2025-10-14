De cuánto es la fortuna de Tiger Woods, el legendario golfista estadounidense

El deportista tuvo una increíble carrera que lo llevo a acumular millones de dólares en triunfos, patrocinios y negocios inmobiliarios.

Tiger Woods es uno de los casos más extraordinarios en la historia del deporte, no solo por sus logros dentro del golf , sino también por su capacidad para convertir su talento en un en una gran fortuna . Su influencia trasciende las canchas, con un impacto que abarca desde los patrocinios hasta los negocios inmobiliarios y el diseño de campos de golf en todo el mundo.

La trayectoria de Woods comenzó a los dos años, cuando su padre, Earl Woods, lo introdujo al golf . A los tres años, demostró habilidades excepcionales en programas de televisión, y a los cinco, apareció en revistas especializadas. Su ascenso fue meteórico: a los 15 años, se convirtió en el campeón más joven del US Junior Amateur, y a los 20, dejó la universidad para volverse profesional.

En 1997, con solo 21 años, ganó el Masters de Augusta por 12 golpes , un récord que lo consagró como el golfista más joven en lograr tal hazaña. Desde entonces, acumuló 15 títulos majors, 82 victorias en el PGA Tour y 41 triunfos en la gira europea, números que lo ubican como el golfista más exitoso de la historia.

La carrera profesional de Woods se divide en etapas marcadas por éxitos sin precedentes y desafíos personales. Entre 1997 y 2010, dominó el golf mundial, ocupando el primer puesto en el ranking durante 264 semanas consecutivas en su primer período y 281 semanas en el segundo. Sus logros incluyen 11 premios como Jugador del Año de la PGA, el récord de mayor tiempo como número uno del mundo y el promedio de puntuación más bajo en la historia del golf.

Sin embargo, su vida personal enfrentó crisis, como su divorcio en 2010 y lesiones que lo alejaron de las canchas entre 2015 y 2018. A pesar de estos obstáculos, regresó con fuerza, ganando el Masters de 2019, su primer major en 11 años, y recibiendo la Medalla Presidencial de la Libertad ese mismo año.

Woods también incursionó en los negocios fuera del golf. Firmó contratos millonarios con marcas como Nike, Gatorade, American Express y Rolex, algunos de los acuerdos más lucrativos en la historia del deporte. En 1997, su primer contrato con Nike le reportó 40 millones de dólares en cinco años, mientras que en 2005, renovó por 320 millones en ocho años.

Además, diseñó campos de golf en todo el mundo, generando ingresos adicionales, y poseyó activos como un yate de 25 millones de dólares y un jet privado Gulfstream G550 valorado en 54 millones.

Su vida personal también fue objeto de atención mediática. Se casó con Elin Nordegren en 2004, con quien tuvo dos hijos, pero el matrimonio terminó en 2010 tras un escándalo de infidelidad que le costó 100 millones de dólares en el divorcio. Posteriormente, mantuvo relaciones con figuras como la esquiadora Lindsey Vonn y, en 2025, se rumoreó su vínculo con Vanessa Trump.

El patrimonio neto de Tiger Woods

Según el medio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Tiger Woods asciende a 800 millones de dólares. Esta cifra refleja no solo sus ganancias en torneos, que superan los 1.800 millones de dólares desde 1996, ajustados por inflación, sino también sus ingresos por patrocinios, que representan el 92,4% de su fortuna. Solo en premios por torneos, acumuló 118 millones de dólares, mientras que sus acuerdos con marcas como Nike, Gatorade y Rolex le reportaron más de 1.600 millones.

Entre sus activos más destacados se encuentra una mansión en Jupiter, Florida, valorada entre 75 y 100 millones de dólares, con múltiples piscinas, un campo de golf privado y una sala de oxigenoterapia. Además, posee propiedades en otros países y un plan de pensiones del PGA Tour valorado en 20 millones de dólares.

Su fortuna lo convirtió en uno de los atletas más ricos de la historia, con hitos como ser la segunda persona de color más rica de Estados Unidos en 2009, solo por detrás de Oprah Winfrey. Aunque enfrentó altibajos en su carrera y vida personal, su legado como golfista y empresario sigue vigente, consolidándolo como una figura única en el deporte y los negocios.