Promulgan la ley que obliga capacitación de RCP a padres de recién nacidos de alto riesgo

La Ley 15.535 establece la instrucción obligatoria en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica para progenitores de bebés en situación de riesgo antes del alta médica. La iniciativa fue impulsada por el senador Marcelo Feliú y sancionada por la Legislatura el 18 de septiembre.

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley N° 15.535, sancionada por la Legislatura provincial el pasado 18 de septiembre, que dispone la capacitación obligatoria en primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica para los progenitores de personas recién nacidas en situación de alto riesgo, antes del egreso del establecimiento sanitario.

La norma, impulsada por el senador Marcelo Feliú (Unión por la Patria), tiene como objetivos prevenir y disminuir la morbimortalidad neonatal y de lactantes, e implementar estrategias de formación para garantizar la seguridad infantil desde el alta hospitalaria.

De acuerdo con el texto publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, la instrucción deberá impartirse en todos los establecimientos sanitarios con servicio de maternidad, sean públicos, privados o de la seguridad social. Su contenido se ajustará a criterios médico-científicos avalados por expertos en la materia.

El Poder Ejecutivo provincial determinará la autoridad de aplicación, encargada de adaptar los establecimientos de salud, diseñar estrategias de comunicación sobre los cuidados necesarios para reducir la mortalidad neonatal, y desarrollar guías prácticas actualizadas sobre primeros auxilios y RCP.

Además, la ley incorpora el derecho de los progenitores de bebés en situación de riesgo a recibir esta instrucción en la Guía de Implementación del Parto Respetado y en otras guías vinculadas al seguimiento de recién nacidos prematuros. Los gastos que demande su aplicación serán cubiertos con recursos del presupuesto provincial vigente.