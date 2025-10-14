Rige una norma que promueve la práctica saludable y segura del deporte en espacios públicos







La Ley 15.541 tiene como objetivo fomentar el deporte urbano e impulsar campañas de concientización sobre buenas prácticas deportivas. La norma fue sancionada por la Legislatura el 18 de septiembre e impulsada por el senador Luis Vivona.

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley N° 15.541, sancionada por la Legislatura provincial el pasado 18 de septiembre, que tiene por objeto promover la práctica saludable y segura del deporte en espacios públicos urbanos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, impulsada por el senador Luis Vivona (Unión por la Patria), comprende a todas las actividades, entrenamientos y disciplinas físicas que se realizan de forma individual o grupal en espacios públicos, con o sin acompañamiento profesional, y que no estén enmarcadas en el deporte escolar, federado u organizado.

La ley faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar campañas de difusión y concientización sobre buenas prácticas deportivas, que incluyan información sobre precalentamiento, elongación y rutinas de entrenamiento, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades vinculadas a la actividad física.

Además, la norma invita a los municipios a crear registros voluntarios tanto de personas que practican deporte urbano como de profesores y entrenadores que dictan clases en espacios públicos, para acreditar su idoneidad y fomentar su trabajo.

También se promueve que los gobiernos locales adapten su infraestructura urbana para facilitar la práctica de deportes urbanos y reglamenten estas actividades dentro de su territorio, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de su realización.