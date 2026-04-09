Rusia duplica ingresos petroleros por la guerra en Medio Oriente

El Kremlin afirmó el martes que existe una fuerte demanda de energía rusa desde distintos mercados, en medio de una severa crisis energética global que está sacudiendo las bases de los mercados de petróleo y gas.

Los ingresos de Rusia provenientes de su principal impuesto sobre el petróleo se duplicarán hasta alcanzar los u$s9.000 millones en abril , en un contexto de crisis de petróleo y gas desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán .

El cálculo constituye una de las primeras evidencias concretas de los beneficios extraordinarios que la guerra en Irán le generará a Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, y que, según operadores del sector, desencadenó la crisis energética más grave de la historia reciente .

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a fines de febrero, lo que impulsó los futuros del Brent muy por encima de los u$s100 por barril .

Los principales ingresos de Rusia derivados de su amplia industria de petróleo y gas se sustentan en la producción. El arancel a la exportación de crudo fue eliminado desde comienzos de 2024 como parte de la denominada maniobra fiscal , una reforma del sector que se viene implementando desde hace años.

Según las estimaciones de Reuters basadas en datos preliminares de producción y precios, el impuesto a la extracción de minerales aplicado al petróleo aumentará en abril hasta unos 700.000 millones de rublos (u$s9.000 millones) , frente a los 327.000 millones de rublos registrados en marzo . Los ingresos crecieron alrededor de un 10% interanual respecto de abril del año pasado. Para todo 2026, Rusia proyecta recaudar 7,9 billones de rublos a partir de este impuesto.

petroleo barril Depositphotos

La energía rusa, en demanda

El precio promedio del crudo ruso, utilizado para calcular los tributos, trepó hasta los u$s77 por barril en marzo, su nivel más alto desde octubre de 2023, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía. Esto implica un incremento del 73% en comparación con los u$s44,59 de febrero y supera el valor de u$s59 previsto en el presupuesto nacional para este año.

El Kremlin afirmó el martes que existe una fuerte demanda de energía rusa desde distintos mercados, en medio de una severa crisis energética global que está sacudiendo las bases de los mercados de petróleo y gas.

Sin embargo, los beneficios extraordinarios tienen un límite, y economistas rusos vienen advirtiendo en reiteradas oportunidades que 2026 podría ser un año complejo. Rusia registró un déficit fiscal de 4,58 billones de rublos, equivalente al 1,9% del PBI, entre enero y marzo de 2026, según informó el miércoles el Ministerio de Finanzas.

Además, los ataques de Ucrania contra infraestructuras energéticas rusas, con el objetivo de afectar las finanzas de Moscú, también contribuyeron a reducir los ingresos y amenazan con recortes en la producción de petróleo. El nivel de ingresos extraordinarios dependerá, en última instancia, de cuánto se prolongue la crisis en Irán.