Así están las tasas del plazo fijo en los principales bancos hoy, miércoles 26 de noviembre 2025

Conocé qué tasa ofrecen los principales bancos del país este miércoles para depósitos a 30 días.

Los plazos fijos siguen siendo de lo más consultado por quienes quieren resguardar los pesos sin jugársela con riesgos. Con la inflación pisando los talones, muchos buscan chequear cuánto paga cada banco antes de meter la plata.

La entidad que regula el sistema financiero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario una tabla con las tasas vigentes para plazos fijos online. Esa lista es el mapa más confiable que hay para comparar rendimientos entre entidades.

Sin embargo, que haya números disponibles no significa que la oferta sea igual para todos. Hay bancos que pagan más si la operación se realiza por home banking, otros que ofrecen mejor tasa solo a clientes. También la economía del país, inflación, riesgo, expectativas, puede afectar los rendimientos.

Bancos más grandes

Banco Macro : 29%

ICBC : 28%

Banco Credicoop : 28%

Banco de la Nación Argentina : 27%

BBVA : 26%

Banco Ciudad : 26%

Banco Provincia de Buenos Aires : 26%

Banco Santander : 25%

Banco Galicia: 24%

