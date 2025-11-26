Últimos días para acceder a reintegros y pagos sin interés usando esta billetera virtual

La app del Banco Provincia ofrece descuentos y cuotas en distintos rubros durante noviembre para quienes buscan ahorrar en sus gastos.

Las promociones del programa del Banco Provincia entran en sus últimos días del mes y siguen siendo una opción muy elegida entre quienes buscan ahorrar sin cambiar lo que compran. Los beneficios abarcan rubros cotidianos y se activan en comercios adheridos .

Con el cierre de noviembre cerca, la billetera todavía tiene rebajas y cuotas que ayudan a estudiantes, familias y trabajadores. Las promociones abarcan descuentos semanales, devolución de parte del consumo y hasta la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés según el tipo de comercio.

Los usuarios de Cuenta DNI acceden a distintas promociones durante los últimos días de noviembre, cada una con sus condiciones específicas y montos límite según el rubro.

Los viernes se aplica un reintegro del 20% , con un tope de $4.000 por viernes . Ese límite se completa con compras aproximadas de $20.000 .

El ahorro llega al 40% todos los días. El tope semanal es de $6.000 por persona , equivalente a consumos cercanos a $15.000 dentro del mismo período.

Comercios dentro de universidades

Quienes realizan compras en locales adheridos dentro de establecimientos universitarios acceden a un 40% de devolución todos los días. El tope semanal es de $6.000, que se alcanza con un consumo de $15.000.

Librerías

Los lunes y martes se aplica un 10% de descuento en librerías adheridas. En este caso, no hay tope.

Farmacias y perfumerías

Los miércoles y jueves hay otro 10% de descuento, también sin tope, en los comercios habilitados dentro del rubro.

Comercios de cercanía que no venden alimentos

En este caso, la billetera le da a los usuarios la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días. La promoción se activa con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la aplicación y se aplica únicamente en locales adheridos.