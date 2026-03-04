Salario mínimo marzo 2026: de cuánto es y cómo quedaron los montos actualizados

El Gobierno fijó por decreto los valores hasta agosto y estableció subas mensuales escalonadas. En marzo el SMVM volvió a aumentar.

El Gobierno nacional fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil para marzo de 2026 y estableció un esquema de actualizaciones mensuales hasta agosto. La medida fue dispuesta por decreto tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario y determina también el valor por hora para trabajadores jornalizados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El SMVM constituye el piso salarial legal que puede percibir un trabajador por su tarea y está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Habitualmente su monto surge de la negociación entre el Estado, empleadores y sindicatos en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Sin embargo, ante la ausencia de consenso en diciembre de 2025, el Ejecutivo resolvió establecer los incrementos por decreto mediante la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo.

En el tercer mes del año, los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

En comparación con febrero, cuando el salario mínimo fue de $346.800, el incremento fue de $5.600, lo que representa una suba del 1,61%. Para abril se prevé un ajuste similar, dentro de un cronograma de aumentos decrecientes dispuesto por la administración de Javier Milei .

A diferencia de jubilaciones y prestaciones sociales, el salario mínimo no se actualiza automáticamente por inflación ni por el Índice de Precios al Consumidor.

¿Cómo impacta el salario mínimo en ANSeS y otras prestaciones?

El SMVM no solo fija el piso salarial, sino que también influye en distintos beneficios sociales y previsionales. Actualmente, los montos vigentes son:

Jubilación mínima: $439.600,88 con el bono de $70.000 incluido.

$439.600,88 con el bono de $70.000 incluido. Jubilación máxima: $2.486.347,64.

$2.486.347,64. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 con bono incluido.

$365.680,70 con bono incluido. Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $328.720,62 con bono incluido.

$328.720,62 con bono incluido. Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88 con bono incluido.

$439.600,88 con bono incluido. Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814 por hijo (100% del valor).

$132.814 por hijo (100% del valor). AUH por hijo con discapacidad: $432.461 por hijo (100% del valor).

¿Cómo evolucionará el salario mínimo en los próximos meses?

El decreto también estableció los valores hasta agosto de 2026:

Marzo 2026

Salario mínimo mensual: $352.400

Valor por hora: $1.762

Abril 2026

Salario mínimo mensual: $357.800

Valor por hora: $1.789

Mayo 2026

Salario mínimo mensual: $363.000

Valor por hora: $1.815

Junio 2026

Salario mínimo mensual: $367.800

Valor por hora: $1.839

Julio 2026

Salario mínimo mensual: $372.400

Valor por hora: $1.862

Agosto 2026

Salario mínimo mensual: $376.600

Valor por hora: $1.883

Con este esquema, el Ejecutivo definió de antemano la trayectoria del ingreso mínimo hasta el segundo semestre del año, en un contexto donde el salario mínimo sigue siendo una referencia clave para el mercado laboral y para múltiples prestaciones sociales.