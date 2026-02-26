La AFA va a la Justicia por la investigación de la IGJ

La asocioación lanzó un comunicado oficial. Además, sigue en pie el paro en el fútbol argentino para el próximo 6 de marzo.

La AFA acudirá a la Justicia tras la denuncia de la IGJ.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que acudirá a la Justicia luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitara al Ministerio de Justicia la designación de veedores para relevar documentación contable y financiera de la entidad.

En un comunicado oficial, la casa madre del fútbol argentino sostuvo que “ no será sometido a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley” .

La medida impulsada por la IGJ fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y apunta a verificar presuntas “graves irregularidades”. Desde el organismo aclararon que no se trata de una intervención ni de una sanción , sino de una veeduría informativa en el marco de sus facultades de fiscalización.

Desde la AFA adelantaron que “en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich . Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”.

El conflicto se originó luego de que la IGJ argumentara que requirió información contable a la AFA sin obtener respuesta, motivo por el cual avanzó con el pedido de veedores.

El antecedente de Patricia Bullrich y la disputa política

En el comunicado, la AFA recordó el denominado “caso Bullrich” y señaló que “la IGJ debería explicar por qué utiliza hoy contra la AFA el mismo libreto que en 2023 utilizó contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido entonces por Patricia Bullrich, actual senadora nacional”.

Según detalló la entidad, en aquel antecedente la IGJ también habló de “graves irregularidades” y dispuso una intervención, que luego fue anulada por la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por violación al debido proceso.

La AFA sostuvo que los argumentos actuales, falta de información y sospechas sobre el manejo de fondos, serían similares a los que en ese momento la Justicia desestimó.

El debate por las Sociedades Anónimas Deportivas

En otro tramo del comunicado, la AFA afirmó que la medida no busca controlar una asociación civil sino avanzar con una política pública orientada a imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

“Se trata de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”, indicaron.

Por último, la entidad remarcó: “el fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas”.