John McEnroe pidió boicotear los Grand Slam para que los tenistas reciban más dinero

El exnúmero uno del mundo en individuales desde 1981 hasta 1984 y en dobles desde 1979 hasta 1984 y nuevamente en 1989 argumentan que los jugadores deberían ser socios de los cuatro grandes torneos

El exnúmero uno del mundo, Jhon McEnroe aseguró que los tenistas tendrán que boicotear los torneos de Grand Slam para recibir una mayor parte de sus ingresos.

John McEnroe declaró que los tenistas tendrán que boicotear los torneos de Grand Slam para recibir una mayor parte de sus ingresos, justo cuando un grupo de jugadores del top 10 declaró el fin de la fase pública de su protesta por los premios en los torneos importantes.

El siete veces campeón de Grand Slam en individuales afirmó que los jugadores deberían ser tratados como socios en los cuatro torneos más importantes de este deporte, argumentando que su falta de control tanto sobre los ingresos como sobre sus propios calendarios había creado tensión dentro del tenis.

McEnroe, de 67 años, habló en la Laver Cup de Londres, una competición anual por equipos de tres días cofundada por Roger Federer, que enfrenta a seis jugadores de Europa contra seis del resto del mundo. McEnroe fue capitán del Equipo del Mundo en las primeras siete ediciones del evento, que se inauguró en 2017, y sigue muy involucrado con el torneo.

“Los jugadores deberían ser socios en los Gran Slam. El hecho de que no lo sean genera fricción, ya que reciben una parte muy pequeña de los ingresos. En mi opinión, la única manera de lograrlo es boicotear uno o dos de ellos”, dijo McEnroe.

Sin embargo, este mismo mes, el grupo de jugadores de la ATP y la WTA que había organizado protestas mediáticas para el Abierto de Francia y Wimbledon anunció el fin de la acción pública sobre la proporción de premios en metálico que se paga a los jugadores.

Tras la final masculina del Abierto de Estados Unidos hace dos semanas, el grupo declaró: “Ahora que existe un consejo formal para llevar adelante este trabajo, la fase pública de la campaña liderada por el grupo unificado de los mejores jugadores llega a su fin. Los jugadores se reservan el derecho de reiniciar la campaña si el consejo no cumple con estos objetivos·.

El consejo al que se hace referencia es un consejo de jugadores de Grand Slam, uno de los tres puntos clave que el grupo quería asegurar, junto con el aumento de los premios en metálico en proporción a los ingresos y las contribuciones a los fondos de bienestar y jubilación de los jugadores. Buscan que el 22% de los ingresos se destine a premios para 2030, cuando el porcentaje promedio actual ronda el 15 por ciento.

“Los jugadores deberían ser socios en los Gran Slam. El hecho de que no lo sean genera fricción, ya que reciben una parte muy pequeña de los ingresos. En mi opinión, la única manera de lograrlo es boicotear uno o dos de ellos”, dijo McEnroe. X

El consejo se centrará principalmente en "asuntos deportivos"; los jugadores pueden plantear cuestiones de compensación, pero cada Grand Slam las tratará por separado.

En una rueda de prensa previa al Abierto de Italia de mayo, la actual número 2 del mundo, Aryna Sabalenka, dijo que "en algún momento boicotearemos" los cuatro torneos más importantes de este deporte, pero otras jugadoras se mostraron menos comprometidas y nunca ha habido ningún tipo de presión concertada para llevar a cabo tal medida.

McEnroe también afirmó que los desequilibrios en el tenis afectan el control que tienen los jugadores sobre sus calendarios en los circuitos ATP y WTA. En ambos, los jugadores de élite tienen compromisos en los torneos Masters 1000 y 500 (masculinos) y WTA 1000 y 500, con posibles penalizaciones en el ranking por inasistencia. El circuito WTA ha creado este año un consejo independiente para analizar dichos compromisos.

“Deberían jugar a lo que quieran”, dijo McEnroe. “Si solo juegas seis torneos pero los ganas todos, podrías ser el número uno. Esta idea de que hay que jugar 20 torneos y elegir los 15 mejores -o cualesquiera que sean las reglas ahora- no saca lo mejor de los jugadores.”

El estadounidense afirmó que la disputa reflejaba un problema que ha persistido a lo largo de generaciones, con jugadores quejándose de las exigencias del calendario desde que él competía hace más de 40 años, a pesar de los sucesivos cambios en el circuito.

“Llevamos hablando de esto desde siempre; no es nada nuevo”, dijo McEnroe. “El juego se ha vuelto más rápido y físico, y con la tecnología, la pelota se golpea con más fuerza que nunca. Han cambiado muchas cosas, pero sin duda hay que abordar este tema”.

El equipo de Europa se alzó con la victoria en la Copa Laver de este año el domingo, tras derrotar al equipo del Mundo por 13-5. Los europeos han ganado ya seis de las nueve ediciones disputadas.