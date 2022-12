Salarios fuera de convenio quedarán por debajo de la inflación: subirán 88%

Mercer.jpg

Con todo, la actualización difiere fuertemente entre las diferentes industrias. Por caso, mientras que algunas otorgarán incrementos por encima del promedio general del 88,68%, como energía (96,20%); Ingeniería y construcción (94,76%); Bancos (94,10%); Servicios financieros (93,75%); High Tech (93,20%); Dispositivos y equipo médico (91,18%); Manufactura (92,41%); Química (90,35%); Retail (90,13%); Agro (89,70%) y Logística (88,87%), otras como maquinaria (81,50%); Fintech (82,43%); Automotriz/autopartista (84,02%); Biotecnología (84,37%); y Medios y entretenimiento (87,46%), otorgarán una actualización menor.

Cantidad de incrementos y fiestas de fin de año

La encuesta incluyó también la cantidad de incrementos que efectuaron las empresas durante este año, de la cual se desprende que el 69 por ciento brindó entre cuatro y cinco subas, y el 32 por ciento cinco o más, donde los meses de abril, julio y octubre fueron los más prevalentes al momento de otorgamiento de incrementos salariales.

Asimismo, y en relación a 2023, las compañías están presupuestando un incremento del 80 por ciento para el personal fuera de convenio, tomando como referencia una inflación del 84 por ciento.

Por último, Mercer consultó a las empresas si otorgarían días entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo como no laborables. En este caso, el 52 por ciento de las empresas afirmó que trabajarían normalmente; otro 17 por ciento afirmó que algunos días seleccionados serán no laborables, mayormente el 23, 30 y 26 de diciembre, mientras que un 15 por ciento indicó que no se trabajará en la semana entre las fiestas.