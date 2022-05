Inflación que escala: ¿los salarios podrán ganarle la carrera a los precios?

A raíz de estos acuerdos, desde la consultora Analytica señalaron en un informe que, si otros gremios de peso “alcanzan acuerdos dentro de esos porcentajes, los salarios reales del sector formal crecerían durante la segunda mitad del año”. De todas formas, la firma aclaró: “Estas buenas noticias para los trabajadores de esas actividades pueden verse empañadas, de todos modos, por la propia dinámica inflacionaria. Un análisis de una serie larga (1946-2021) de la relación entre el salario nominal, el salario real y la inflación, permite observar que a los actuales porcentajes de aumento nominal de los salarios le siguen saltos inflacionarios que no permiten mejorar los salarios reales en el largo plazo”.

“También surge del análisis que estas medidas son efectivas en el corto plazo: el salario real se recupera sin grandes efectos sobre la inflación. Esto valida nuestra visión optimista para los próximos meses en relación con sus efectos sobre el crecimiento promedio del año. Pero en ausencia de un plan de estabilización, la propia incertidumbre en relación con las reales posibilidades de reducir la inflación conspira contra un resultado permanente de mejora de los salarios reales”, agregó el estudio.

paritarias.jpg Para los analistas, los salarios no le ganarán la carrera a la inflación durante el 2022

Salarios vs. Inflación: quién ganará la carrera

De todas formas, en ese contexto y contemplando acuerdos paritarios en torno al 60%, se estima que los salarios no le ganarán la carrera a los precios este año. Analistas subrayan, además, que será mucho mayor la pérdida del poder adquisitivo en el sector informal.

“Los salarios están corriendo por detrás de la inflación, que se acelera mucho y probablemente esté más cerca del 6% que del 5% en abril. Nosotros, y la mayoría de los economistas, tenemos una perspectiva de inflación de por lo menos el 65% este año. Entonces, si bien unas paritarias del 60% se acercan a la suba de precios, no alcanzan. Y lo peor es que esto es solamente para el sector privado formal, o quienes tienen gremios fuertes. El sector informal está más complicado. Así que, en teoría, este año los salarios perderían contra la inflación”, señaló a Ámbito el economista de Equilibra Lorenzo Sigaut Gravina.

“Creo que, si las paritarias cierran en torno al 60%, sin duda se van a quedar cortas. Las estimaciones creo que dan que de piso va a haber una inflación de 65% este año. Y me parece que el año que viene, va a ser más alta todavía. Con lo cual, no hay forma de que los salarios le ganen este año a la inflación”, sostuvo por su parte Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, quien remarcó: “Y, de hecho, no hay formas por más que se vuelvan a reabrir las paritarias. Sobre todo, si se mira el conjunto de los salarios: porque es cierto que por ahí forzando paritarias, los salarios de los empleados formales suban un poco más; pero quienes están en el sector informal e incluso en el sector público, seguro que en su mayoría no tienen esas capacidades para ganarle a la inflación. Pero, de todas formas, tampoco creo que el sector formal le gane”.

Al respecto, según un informe elaborado por la Fundación Capital, se estima que “en el acumulado del año, el salario real del sector privado registrado presentaría una baja del 0,8%”. “Por su parte, prevemos una pérdida cercana del 1,8% en el poder adquisitivo del sector público, en un marco de una meta fiscal desafiante acordada con el FMI. Asimismo, proyectamos que el salario real de los trabajadores informales continuará en descenso (5,6%). De este modo, los salarios culminarían el 2022 con una caída en términos reales del 2,4%”, destacó el estudio.