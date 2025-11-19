Santiago Bausili: "La acumulación de reservas no puede ser a cualquier costo"

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se refirió a una de las principales críticas sobre el modelo cambiario del Gobierno. Además, aseguró que el objetivo final de su gestión es lograr la flotación del tipo de cambio y la competencia de monedas.

Santiago Bausili se refirió a la acumulación de reservas y aseguró que su objetivo final es la "flotación".

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili , participó de 30° Simposio Internacional de Economía, organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv y allí se refirió al objetivo de su programa actual, sobre el que aseguró que la "acumulación de reservas internacionales" no puede ser " a cualquier costo" de manera "que pueda poner en riesgo la estabilidad económica".

“ La acumulación sostenible de reservas en esta etapa, hasta que no cambie nuestra estructura productiva, se dará en un ciclo virtuoso de desarrollo, no con un tipo de cambio real artificialmente alto que refleje una economía deprimida”, ahondó el titular del BCRA.

Durante su exposición en el evento que tuvo lugar en el Hotel Alvear, Bausili aseguró que el país está implementando "uno de los programas de reformas y estabilización económicas más ambiciosos de la historia reciente a nivel global”.

"Con gobernabilidad reforzada y un orden macrosólido , estamos en condiciones de girar sobre un nuevo punto de inflexión y proyectar una trayectoria de crecimiento que pocos imaginaban posible”, aseguró sobre la etapa que el Gobierno cree que se inauguró luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado 26 de octubre.

En este sentido, analizó: “Nuestro principal obstáculo hoy es más psicológico que técnico, el germen de las expectativas negativas. Décadas de intentos fallidos nos dejaron un sesgo estructuralmente pesimista en las expectativas que demora el impacto de las medidas que tomamos y eleva la exigencia sobre sus resultados”.

Así, Bausili recordó que "en el frente cambiario es importante no olvidar el punto de partida. Heredamos un sistema con trece mil millones de dólares de depósitos, encajes en el Banco Central de once mil millones de dólares, cincuenta mil millones de dólares en deuda por importaciones impaga, y cero en la caja”.

Por último, el responsable del BCRA explicó que "el objetivo final" de su gestión es "la eventual flotación cambiaria y la competencia de monedas". Así, añadió que la próxima etapa en lo cambiario y monetario deberá “balancear dos objetivos, promover el equilibrio monetario que resulte en la reducción de la inflación, y continuar mejorando el balance del Banco Central con la acumulación de reservas en su activo”.

El BCRA planea eliminar los cheques físicos y que solo se utilicen los e-cheq

El BCRA volvió a abrir el debate sobre el futuro de los cheques tradicionales. La discusión, que venía circulando en ámbitos técnicos, tomó volumen público cuando el presidente de la entidad, Bausili, respondió en X a un usuario que anticipaba que el organismo estaba evaluando dar de baja la emisión de cheques físicos. Su respuesta fue tan breve como concluyente: "Hacia allá vamos".

Bausili respaldó así la idea de avanzar hacia un sistema completamente digital, donde los e-cheqs queden como único instrumento disponible para operaciones entre empresas. El argumento detrás de esa transición —que en el BCRA dan por inevitable— es que la digitalización mejora los procesos, reduce costos y aporta trazabilidad a la operatoria diaria.

El tema resurgió en medio del intercambio que el presidente Javier Milei mantuvo con el economista Emmanuel Álvarez Agis por otra discusión tributaria sensible: el futuro del impuesto al cheque. El exviceministro llevó su planteo a una entrevista en El Destape, donde propuso reemplazar ese tributo por un impuesto aplicado directamente a la extracción de efectivo, dentro de un esquema de “palo y zanahoria” que combinara estímulos y penalidades.

Su idea parte de un diagnóstico compartido incluso por el Gobierno: el impuesto al cheque es “distorsivo”. Pero también es un ingreso clave para las arcas públicas, lo que —según admiten en la Casa Rosada— impide una eliminación abrupta sin calibrar previamente su reemplazo.

En ese cruce conceptual aparece la discusión sobre los cheques físicos. Para el equipo económico, avanzar hacia instrumentos 100% digitales es parte del camino para ordenar la operatoria bancaria y, a la vez, reducir el uso de efectivo, una obsesión histórica de los economistas que buscan formalizar transacciones sin golpear de lleno la recaudación.